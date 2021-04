Putin vrača udarec: izgnal jih bo 20

Rusija je najavila izgon 20 čeških diplomatov. Do te poteze Moskve prihaja, ker je Češka izgnala 18 uslužbencev ruskega veleposlaništva, ki so jih češke obveščevalne službe označile za ruske tajne agente, vpletene v eksplozijo v skladišču streliva leta 2014.



V Moskvi so pojasnili, da so 20 uslužbencev češkega veleposlaništva razglasili za nezaželene, državo pa da morajo zapustiti do konca ponedeljka. Sporočilo o izgonu so objavili, potem ko so češkega veleposlanika Vitezslava Pivonko pozvali na pogovor na rusko zunanje ministrstvo. Češko potezo so ob tem označili za sovražno dejanje.

Češka ima jasne dokaze

Češka posebna policijska enota za boj proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) je sporočila, da v povezavi z eksplozijami išče dve osebi z ruskima potnima listoma, ki sta osumljeni zastrupitve ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v Veliki Britaniji leta 2018. Policija je objavila tudi njuni fotografiji. Osumljena naj bi bila sredi oktobra 2014 šest dni na Češkem in obiskala območje, kjer je skladišče streliva.



»Češka, ki ima jasne dokaze o vpletenosti ruskih tajnih agentov v eksplozijo, je suverena država in se mora na ta razkritja ustrezno odzvati,« je dejal premier Andrej Babiš. Dejal je še, da je eksplozija zahtevala dve življenji, povzročila veliko materialno škodo in ogrozila življenja številnih domačinov.



Po eksplozijah v skladišču z 58 tonami streliva oktobra 2014, ki ji je mesec kasneje sledila še ena v bližnjem skladišču z 98 tonami streliva, je na tisoče vojakov dve leti odstranjevalo neeksplodirana eksplozivna sredstva in strelivo, da bi bilo območje spet varno.

