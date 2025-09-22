Rusija naj bi sestavila enote vojakov, okuženih z virusom HIV, hepatitisom in drugimi boleznimi, in jih poslala na bojišče v Ukrajino, so razkrili ukrajinski vojaški strokovnjaki, ki so za Telegraph potrdili, da so jih videli v okolici Pokrovska, ključnega logističnega središča na vzhodu Ukrajine.

»Skrita epidemija« med vojaki v Ukrajini

Oblikovanje teh enot znotraj ruske vojske je najnovejši znak poglabljajoče se zdravstvene krize, saj se med vojaki Vladimirja Putina povečuje število primerov okužb z virusom HIV, hepatitisom in tuberkulozo. Ruska enota je nedavno utrpela izbruh smrtonosne hemoragične mrzlice, ki povzroča krvavitve iz oči, in celo strogo nadzorovani ruski mediji so začeli poročati o »skriti epidemiji« bolezni, ki prizadene vojake v Ukrajini.

Nekdanji polkovnik britanske vojske in strokovnjak za kemično orožje Hamish de Bretton-Gordon meni, da je napotitev bolnih vojakov dokaz Putinove obupane želje po zavzetju Pokrovska.

Hepatitis, ki povzroča vnetje jeter in lahko privede do odpovedi organov, je še posebej nevaren v vojnem času. Tudi po smrti osebe obstaja možnost okužbe s krvjo, ki ostane na truplih in orožju. HIV pa lahko preživi v krvi in ​​telesnih tekočinah še več ur po smrti osebe

Edina razlika od »zdravih« vojakov Ruske federacije je oznaka, ki jo nosijo, in sicer imajo »posebne povoje«. Ukrajinski vojak, ki se je pred kratkim vrnil z misije v bližini Pokrovska, je povedal, da so on in njegovi tovariši naleteli na sovražne vojake, ki so nosili takšne trakove za roke.

»Okužene enote«

»Obstajajo informacije, da te enote sodelujejo v bojih v trenutno 'najbolj rdečem območju' – Pokrovsku,« je potrdil Dmytro Zmailo, izvršni direktor Ukrajinskega centra za varnost in sodelovanje (USCC), možganskega trusta, tesno povezanega z ukrajinsko vojsko.

Tako imenovane »okužene enote« so bile oblikovane znotraj 1435. in 1437. motoriziranega strelskega polka, relativno novih formacij, ki so del 27. in 15. motorizirane brigade. Poleg napada na Pokrovsk so vojake iz okuženih enot opazili tudi pri poskusu infiltracije v mesto skozi vas Zvirove.

Okužene enote so, je dejal strokovnjak, opremljene podobno kot druge. »Njihova raven oskrbe je enaka in precej nizka,« je dejal Zmailo.