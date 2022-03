Putin v telefonskem klicu Erdoganu razkril svoje zahteve

Turčija si že vse od začetka ruske invazije na Ukrajino prizadeva, da bi postala posrednik med sprtima stranema. Kot kaže, so njena prizadevanja obrestujejo.

Kot poroča britanski BBC, je v četrtek zvečer ruski predsednik Vladimir Putin po telefonu poklical turškega predsednika Recepa Tadžipa Erdogana in mu natančno razložil, kaj zahteva za vzpostavitev miru v Ukrajini. Tiskovni predstavnik turškega predsednika Ibahim Kalin, ki je poslušal pogovor, je novinarju BBC povedal, da se ruske zahteve lahko razdelijo v dve kategoriji.

Zahteve iz prve kategorije niso težko izpolnljive, med njimi je glavna ta, da Ukrajina sprejme nevtralnost in se odreče vključitvi v zvezo Nato. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na to že tako rekoč pristal. Rusija zahteva še razorožitev Ukrajine v smislu, da ta ne bo pomenila grožnje Rusiji, in zaščito ruskega jezika v Ukrajini. Potem pa je tu še tako imenovana denacifikacija, kar je najbolj žaljiva zahteva za Zelenskega, saj je sam Jud in nekateri izmed njegovih sorodnikov so bili ubiti med holokavstom. Turška stran verjame, da bi Zelenski lahko sprejel tudi to, saj bi mogoče bilo dovolj, da Ukrajina obsodi vse oblike neonacizma in obljubi, da bo ostro nastopila proti njim.

Druga kategorija obsega Krim in Donbas

Druga skupina zahtev pa je tista, ki bo težje razrešljiva. Putin je povedal, da bo za dosego dogovora o teh potrebno srečanje v živo med Putinom in Zelenskim. Ukrajinski predsednik se je s takimi pogajanji že strinjal. Kalin je bil pri opisu te kategorije zahtev veliko manj podroben, povedal je le, da bodo vključevale status Donbasa in status polotoka Krim.

Kot pričakuje veliko političnih analitikov, bo Putin najverjetneje zahteval, da se Ukrajina odreče tem območjem v vzhodni Ukrajini, kar pa bo zelo težko sprejemljivo za Ukrajino.