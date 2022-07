Putin v Teheranu: čudna podrobnost z letališča, ki so jo vsi spregledali (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek prispel v Iran na svoje prvo mednarodno potovanje izven meja Rusije od začetka njegove invazije na Ukrajino. V Teheranu se je srečal z iranskim predsednikom Ibrahimom Raisijem in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, pa tudi z iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Ali Hamenejem, poroča iranska državna tiskovna agencija IRNA. »Zelo sem zadovoljen, da sem na gostoljubnih iranskih tleh ... Pohvalimo se lahko z rekordnimi številkami glede rasti trgovine,« je dejal Putin na dvostranskem srečanju z Raisijem.

Vendar pa je bolj kot to vse osupnil trenutek, ko je ruski predsednik pristal na letališču in stopil iz letala. In medtem ko je britanski Daily Mail ob tej priložnosti poudaril, da »ruski predsednik ne more hoditi«, je večina spregledala dve pomembni podrobnosti.

Takoj ko je Putin izstopil iz letala in pristopil k odboru za dobrodošlico, so ga pozorno opazovali njegovi telesni stražarji. Putin si je že med pogovorom odpel suknjič, takoj ko je začel hoditi proti črni limuzini, pa so ga varnostniki obkrožili z vseh strani. V trenutku, ko so se odprla vrata in Putin začne vstopati v avto, je telesni stražar zaprl pogled na ruskega predsednika, vendar se v zelo kratkem trenutku vidi, da je ruski predsednik vstopil v avto brez suknjiča. To pomeni, da ga je iz nekega razloga slekel v nekaj sekundah, medtem ko je stal za telesnimi stražarji.

In to niti ni najbolj nenavadno. V istem trenutku, ko so se vrata Putinovega avtomobila zaprla, se je eden od moških iz njegovega spremstva hitro približal kljuki, ki jo je Putin prijel, ko je vstopal v avto, in jo začel temeljito brisati.