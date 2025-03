Putin v rekordnem času prekršil dogovor o prekinitvi napadov, Ukrajina znova gori

Napetosti v ukrajinsko-ruskem konfliktu so se ponovno zaostrile, potem ko je Vladimir Putin v rekordnem času prekršil dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo.

Ruske sile so le nekaj ur po telefonskem pogovoru med ruskim predsednikom in Donaldom Trumpom ponovno bombardirale ukrajinske energetske objekte. Ukrajina ni ostala dolžna in je kmalu zatem izvedla napad z brezpilotniki, v katerem je uspešno zadela skladišče goriva ruske družbe Rosneft v Krasnodarju, kar lahko vidite na posnetku - počakajte nekaj trenutkov, da se naloži.

Na dogajanje so se hitro odzvali zahodni voditelji, vključno z Nemčijo, ki obtožuje Putina »igranja igre«, in Trumpom, ki opozarja, da tega ne bo mirno gledal.

Medvedjev zaničljivo o Ukrajini

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je po pogovoru med Trumpom in Putinom Ukrajino označil za »glavno jed« v geopolitični igri med Moskvo in Washingtonom. Na družbenih omrežjih se je norčeval iz situacije in poudaril, da sta ZDA in Rusija »edini v jedilnici«, kar namiguje na marginalizacijo Ukrajine v pogajalskem procesu.

Po pogovoru med Trumpom in Putinom je bila pričakovana umiritev razmer, a so ruske sile nadaljevale z napadi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da je Rusija v nekaj urah po pogovoru izvedla več kot 40 napadov z droni, ki so zadeli civilne cilje, vključno z bolnišnicami in stanovanjskimi območji.

Trump in Putin sta se 18. marca 2025 dogovorila o ustavitvi ruskih napadov na ukrajinske energetske cilje, vendar se ruski napadi kljub temu nadaljujejo. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

»Rusija napada civilno infrastrukturo in ljudi, prav v tem trenutku,« je dejal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Napadi so prizadeli tudi energetske objekte v regiji Doneck, kjer je del prebivalstva ostal brez elektrike.

Putinovi pogoji za premirje

Kremelj je sporočil, da se je Putin načeloma strinjal s prekinitvijo ognja, vendar postavlja pogoje. Glavni med njimi je popolna ustavitev tuje vojaške in obveščevalne pomoči Ukrajini, kar je zahteva, ki je Kijev in večina evropskih držav verjetno ne bosta sprejela. Trump in Putin naj bi se v pogovoru dogovorila o začetku tehničnih pogajanj za 30-dnevno premirje in morebitno daljšo prekinitev ognja.

V luči naraščajočih varnostnih groženj je Latvija zaostrila nadzor na mejah z Rusijo in Belorusijo. Odločila se je omejiti prehode na določenih mejnih točkah, kjer bo prehod dovoljen samo motornim vozilom. Razlog za ta ukrep so hibridne grožnje in poskusi destabilizacije, ki naj bi jih izvajali ruski in beloruski režimi.

Zahodni voditelji v diplomatski ofenzivi

Britanski premier Keir Starmer je po pogovoru Trumpa in Putina govoril z Zelenskim in poudaril, da Združeno kraljestvo še naprej neomajno podpira Ukrajino. Francoski predsednik Emmanuel Macron in Starmer si ob tem prizadevata za oblikovanje mednarodne koalicije, ki bi zagotavljala vojaško podporo Kijevu v primeru dogovorjenega premirja.

Britanski predsednik vlade Keir Starmer. FOTO: Jordan Pettitt Afp

V ozadju teh dogodkov se svetovna politika hitro premika, pri čemer ostaja nejasno, ali so nedavni diplomatski napori korak k trajnemu miru ali le še ena taktična preložitev konflikta. Medtem pa civilno prebivalstvo Ukrajine še naprej trpi zaradi neprestanih napadov.