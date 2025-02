Putin tik pred obletnico invazije govoril Rusom. Poslal srhljivo sporočilo, Fajonova se je že oglasila

Ruski predsednik Vladimir Putin je v danes objavljenem videonagovoru povedal, da ruski vojaki v Ukrajini branijo »nacionalne interese«. Obljubil je nadaljnjo krepitev ruskih oboroženih sil, ki naj bi prejele več sodobne oborožitve in tehnologije.

Kremelj je predsednikov videonagovor objavil ob ruskem dnevu branilcev domovine, bliža pa se tudi tretja obletnica ruske ofenzive v Ukrajini, ki je sprožila najbolj smrtonosen oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.

Vladimir Putin je 24. februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino z besedami, da gre za posebno vojaško operacijo »za demilitarizacijo in denacifikacijo« zahodne sosede.

»Danes, ob tveganju za svoja življenja in s pogumom, odločno branijo svojo domovino, nacionalne interese in prihodnost Rusije,« je o ruskih vojakih na fronti povedal Putin.

Tik pred obletnico invazije

»Še naprej bomo izboljševali bojne zmogljivosti vojske in mornarice, njihovo bojno pripravljenost kot bistven sestavni del varnosti Rusije (in) jamstvo njene sedanje in prihodnje suverenosti,« je dodal. Kot je dejal, želijo ruske oborožene sile opremiti z »novimi, sodobnimi modeli« orožja in opreme.

Fajonova se je že oglasila

»Ruska agresija se mora po treh letih grobih kršitev mednarodnega prava končati, doseči moramo premirje in zadostna varnostna zagotovila za Ukrajino. Slovenija si prizadeva za trajen in pravičen mir v Ukrajini, za pogajalsko mizo pa morajo sodelovati tako Ukrajina kot države članice Evropske unije,« ob tretji obletnici od začetka ruske agresije na Ukrajino poudarja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Ministrica Fajon ob tem še poudarja, da bomo Ukrajini stali ob strani, ukrajinskemu narodu pa bomo še naprej nudili vso potrebno pomoč.

»Slovenija bo podpirala mirovne predloge, ki bodo oblikovani na podlagi Ustanovne listine Združenih narodov ob upoštevanju suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Po treh letih neznosnega trpljenja in nepopisnega uničenja je napočil čas, da orožje utihne in da Ukrajina zaživi v miru in varnosti. Obžalujem tragično izgubo številnih življenj«, dodaja slovenska zunanja ministrica.