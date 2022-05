Putin stopil pred javnost: »Nevarnost vsak dan narašča!« (VIDEO)

Rusija praznuje dan zmage z vojaškimi paradami po državi. Preletov vojaških letal in helikopterjev sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bo. Pred zbrane je stopil ruski predsednik Vladimir Putin in nagovoril množico. Povedal je, da se vojna nadaljuje. ZDA in njihove privržence je obtožil, da jih ogrožajo, in dejal, da nevarnost vsak dan narašča. »Nikoli se ne bomo odrekli ljubezni do domovine. Ameriškim veteranom je bil prepovedan prihod v Moskvo, želimo pa, da veste, da smo ponosni na vaš podvig, pa tudi na vse, ki so uničili nacizem. Danes se borimo za svojo državo v Donbasu.«

Mestno središče je ob začetku vojaške parade, ki se je je udeležilo na tisoče vojakov, spominjalo na trdnjavo. Na tribuni na Rdečem trgu je sedelo več sto veteranov, rusko vodstvo in poglavar ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril. Prisoten pa ni bil noben tuji voditelj,

Ranjenim vojakom je zaželel čimprejšnje okrevanje in dodal, da je podpisal izvršilni ukaz, s katerim bo zagotovil podporo otrokom padlih tovarišev. »Ponosni smo, da njihov duh ni ubupal. Kljub vsem nesoglasjem se je Rusija vedno zavzemala za varnostni sistem, ki ga vsi v mednarodni skupnosti obupno potrebujejo.«

Putinov govor je sicer minil brez večjih napovedi in predvsem v znamenju upravičevanja invazije na Ukrajino. Putin danes ni razglasil splošne mobilizacije, prav tako ni uradno napovedal vojne Ukrajini, kar so več dni namigovali zahodni mediji.