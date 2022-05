Putin se je sredi vojne opravičil, svet je v šoku

Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes v telefonskem pogovoru opravičil izraelskemu premierju Naftaliju Benetu zaradi izjave ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da je imel nacistični voditelj Adolf Hitler tudi judovsko kri. To so sporočili iz urada izraelskega premierja, medtem ko v Kremlju opravičila za zdaj niso potrdili. »Premier je sprejel opravičilo predsednika Putina zaradi izjav Lavrova ter se mu zahvalil, ker je pojasnil svoje stališče glede judovskega naroda in holokavsta,« piše v izjavi, ki jo je danes objavil urad izraelskega premierja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izjava o Hitlerjevi judovski krvi

Iz Kremlja pa so sporočili, da je Putin v pogovoru poudaril prijateljske odnose med Rusijo in Izraelom. Tema pogovora so bile tudi razmere v Ukrajini. Zaradi izjave Lavrova o Hitlerjevi judovski krvi je Tel Aviv od Moskve zahteval opravičilo, izraelsko zunanje ministrstvo pa je na pogovor pozvalo ruskega veleposlanika v Izraelu.

Lavrov je v bran ruske invazije, katere cilj naj bi bil 'denacifikacija' Ukrajine, v pogovoru za italijansko televizijo izjavil, da judovske korenine ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ne postavljajo pod vprašaj Putinovega stališča, da so v Ukrajini nacisti. Ob tem je dodal, da je Zelenski morda res judovskega rodu, a »je imel judovsko kri tudi Adolf Hitler«. »To še nič ne pomeni. Moder judovski narod pravi, da so najhujši antisemiti ponavadi Judi,« je dejal Lavrov.