Putin se je srečal z drugim človekom kitajske vojske, takšno sporočilo svetu sta poslala

Rusija in Kitajska ne nameravata oblikovati vojaškega zavezništva po vzoru zavezništev iz časa hladne vojne, je danes ob obisku podpredsednika kitajske centralne vojaške komisije Zhang Youxie izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je poudaril, da je sodelovanje med državama namenjeno stabilizaciji razmer v mednarodni skupnosti.

»Naše sodelovanje na vojaškem področju postaja vse bolj pomembno,« je dejal Putin. Opozoril je, da ZDA krepijo svojo vojaško prisotnost v azijsko-pacifiški regiji in dodal, da se bosta Rusija in Kitajska na to odzvali »mirno, previdno in s krepitvijo obrambnih zmogljivosti«,.

Z Zhangom se je danes sestal tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Razpravljala sta predvsem o širitvi sodelovanja med oboroženima silama obeh držav.

General je drugi človek kitajske vojske

Zhang Youxia je kitajski general in namestnik predsednika kitajske centralne vojaške komisije. To pomeni, da je drugi najvišji poveljnik oboroženih sil na Kitajskem, takoj za predsednikom države Xi Jinpingom.

Kitajska in Rusija se označujeta za strateški partnerici in obe redno hvalita svoje partnerstvo ter gospodarsko in vojaško sodelovanje. Dodatno sta se zbližali po začetku ruske agresije v Ukrajini februarja lani.

Zlasti Kremelj si je ob vse večji izolaciji začel prizadevati za poglobitev odnosov s Pekingom. Ta ruske invazije ni obsodil in do konflikta ohranja nevtralno držo.