Rusija: Bravo, Srbija, bravo, Madžarska, bravo, prava in suverena Evropa

Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je zaradi invazije v Ukrajini postal sovražnik Zahoda številka ena, je danes madžarskemu premierju Viktorju Orbanu čestital ob že četrti zaporedni zmagi njegove stranke Fidesz na parlamentarnih volitvah. Obenem je izrazil upanje, da se bo partnerstvo med njunima državama nadaljevalo.

Kot so pojasnili v Kremlju, je Putin v čestitki izpostavil, da »kljub zapleteni mednarodni situaciji nadaljnji razvoj dvostranskih partnerskih vezi v celoti odgovarja interesom narodov Rusije in Madžarske«.

Orban najtesnejši Putinov zaveznik

Orban je v preteklih letih veljal za enega najtesnejših Putinovih zaveznikov v Evropi, poleg osebnih in političnih vezi pa sta stkala tudi tesne gospodarske, ki so se med drugim izrazile v velikem uvozu ruskega plina na Madžarsko in sodelovanju Rusije pri širitvi madžarske nuklearke Paks.

Po izbruhu vojne v Ukrajini je Orban sicer obsodil rusko agresijo, odprl vrata ukrajinskim beguncem ter podprl sankcije, ki sta jih proti Rusiji doslej uvedli Evropska unija in zveza Nato. A obenem odločno nasprotuje dobavi orožja v Ukrajino in morebitnemu embargo na uvoz ruskih energentov, h kateremu poziva več evropskih držav.

Pred domačo javnostjo je v luči volitev izpostavljal, da na ta način ščiti interese in varnost Madžarov, ki so zanj na prvem mestu, saj jih ne želi vplesti v nevarno vojno, ki bi jim lahko samo škodila.

Kritike Zelenskega

A kot opozarjajo številni tuji mediji, osrednji madžarski mediji, ki so izrazito provladni, zadnje tedne širijo prorusko propagando. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedavnem nagovoru voditeljem EU ostro kritiziral Orbana in ga pozval, naj se končno resnično izreče, ali je za Putina ali za Ukrajino in Evropo.

Sodeč po uradnih izidih, ki sicer še niso dokončni, je Fidesz v nedeljo prejel večino glasov in si kljub drugačnim napovedim znova zagotovil dvotretjinsko večino v parlamentu.

»Prava in suverena Evropa«

Volitve v Srbiji in na Madžarskem so potrdile suverenost teh ozemelj, je v čestitki predsednikom Obranu in Aleksandru Vučiću zapisal ruski politik in diplomat Konstantin Kosačev. Po njegovem mnenju je v Evropi le malo suverenih držav. »Poleg Rusije so to Belorusija, Armenija, Turčija, in kot so pokazale voitve, tudi Srbija in Madžarska,« je zapisal na telegramu. Kot meni, so najmanj suverene Nemčija, Francija in Italija, kar pripisuje destruktivni povojni politiki ZDA. »Bravo, Srbija! Bravo, Madžarska! To je prava in suverena Evropa!« je še dodal.