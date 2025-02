Putin se je končno odzval! Njegove besede odmevajo, tako je opisal odnos s Trumpom

Ruski predsednik Vladimir Putin je torkove pogovore delegacij Rusije in ZDA pod vodstvom zunanjih ministrov obeh držav danes ocenil kot pozitivne in dejal, da je šlo za prvi korak v smeri ponovne vzpostavitve odnosov med Moskvo in Washingtonom. Dodal je, da bo v pogajanja o koncu vojne vključena tudi Ukrajina.

»Bil sem obveščen o pogovorih. Ocenjujem jih kot zelo dobre, saj so prinesli rezultate. Menim, da smo naredili prvi korak k obnovitvi sodelovanja na različnih področjih skupnega interesa,« je Putin dejal na srečanju z novinarji v Sankt Peterburgu.

Menil je tudi, da mora Rusija obnoviti odnose z ZDA. »Veliko vprašanj, vključno z ukrajinsko krizo, bo nemogoče rešiti brez povečanja ravni zaupanja med Rusijo in Združenimi državami,« je dodal.

V tej luči je dejal še, da bi se z veseljem srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, s katerim sta prejšnji teden govorila po telefonu, poroča britanski BBC.

S Trumpom nima tesnih odnosov

Putin je sicer poudaril, da s Trumpom »nima tesnih odnosov« in da se »že dolgo nista videla«, pred srečanjem v živo pa bi morali obe strani po mnenju ruskega predsednika izvesti intenzivne priprave in razrešiti več ključnih vprašanj.

Zelenski obtožil ZDA

Zaskrbljenost so sicer po torkovih pogovorih med delegacijama Rusije in ZDA izrazili tako v Ukrajini kot v Evropi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obtožil ZDA, da Rusiji pomagajo pri izvijanju iz mednarodne izolacije zaradi invazije na Ukrajino.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je pred drugim sestankom z več evropskimi in drugimi državami o Ukrajini izpostavil Rusijo kot eksistencialno grožnjo za Evropejce.