Putin: Rusija je razvila cepivo proti novemu koronavirusu

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes naznanil, da je Rusija razvila cepivo proti novemu koronavirusu, ki da nudi trajno odpornost in so ga v državi že registrirali.



»Zjutraj je bilo prvič na svetu registrirano cepivo proti novemu koronavirusu,« je dejal Putin v televizijskem prenosu konferenčnega klica z ministri. Kot je dodal, je cepivo učinkovito. Poudaril je tudi, da je bilo deležno vseh potrebnih pregledov. Preizkusila ga je tudi ena od njegovih hčera. Po prvem in tudi drugem odmerku je sicer dobila vročino, sedaj pa se počuti dobro in je razvila veliko količino protiteles.



Rusija je v zadnjih tednih zagotavljala, da bo v kratkem začela proizvajati cepivo proti novemu koronavirusu, proizvodnja pa naj bi se še dodatno okrepila v začetku prihodnjega leta. Tuji znanstveniki so sicer izražali pomisleke spričo tovrstne hitrosti, Svetovna zdravstvena organizacija pa je pozvala k spoštovanju smernic in direktiv pri razvoju cepiva.