Putin resno svari: »Rusija bi lahko uporabila jedrsko orožje, toda ...«

Ukrajinska vojska je v okviru svoje protiofenzive ponovno zavzela vas v južni regiji Zaporožje, so danes sporočile proruske oblasti v tej regiji. V Kijevu navedb za zdaj niso potrdili, so pa ukrajinske oblasti danes zatrdile, da so njihove sile v regiji Herson uničile rusko skladišče streliva. Hudi spopadi na območju se medtem nadaljujejo. Kraj s topništvom sedaj obstreljuje ruska stran. Cilj je popolnoma obkoliti ukrajinske enote, je še dejal Vladimir Rogov, sicer vodja gibanja Mi smo z Rusijo.