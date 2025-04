Putin razvil novo posebnost! Ugledni BBC jasen: To sploh ni spodbuden znak!

Kdaj je premirje iskren poskus doseganja miru? In kdaj gre le za piarovsko potezo? To se v najnovejši analizi sprašuje ugledni BBC. To je vprašanje, ki se v zadnjem času zastavlja vse pogosteje – predvsem ko gre za ruskega predsednika.

Kratkotrajna premirja nova specialiteta Kremlja

Najprej je ruski predsednik Vladimir Putin razglasil 30-urno prekinitev sovražnosti za veliko noč in to predstavil kot »humanitarno« gesto.

Zdaj je napovedal tudi tridnevno enostransko prekinitev ognja v začetku maja – od 8. do 10. maja, ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.

Izjava Kremlja pravi, da bodo vojaške operacije prekinjene za 72 ur. Ponovno se, kot rečeno, sklicuje na humanitarne razloge in jasno pove, da Moskva pričakuje, da bo Ukrajina storila enako. Ukrajina se je na predlog odzvala in vprašala, zakaj Rusija ne more takoj pristati na prekinitev ognja, in zahtevala, da se premirje izvaja vsaj 30 dni. »Če Rusija resnično želi mir, mora takoj prekiniti ogenj,« je dejal zunanji minister Andriy Sibiha in dodal: »Zakaj čakati do 8. maja?«

Kritiki Kremlja menijo, da gre le za piar

Tri leta po začetku invazije se torej postavlja vprašanje: ali gre za iskren poskus ustavitve konflikta? Ali le še en piarovski trik Kremlja, s katerim želi narediti vtis na ameriškega predsednika Donalda Trumpa? Med izjemno kratkim tako imenovanim velikonočnim premirjem je Ukrajina ruske sile obtožila, da ga večkrat kršijo.

Moskva je nato napoved 30-urnega zatišja izkoristila za sporočilo Beli hiši, da je v tej vojni Rusija mirovnik, Kijev pa agresor. Ukrajino je obtožila, da ignorira tisto, kar je Moskva predstavljala kot oljčno vejico, in dejansko podaljšuje vojno. Toda nedavne Trumpove pripombe kažejo, da ameriški predsednik temu ni nasedel. Na svoji platformi Truth Social je Trump prejšnji konec tedna zapisal, da ni »nikakršnega razloga«, zakaj bi Putin »v zadnjih nekaj dneh izstreljeval rakete na civilna območja, mesta in vasi v Ukrajini.«

Rusija kot »dobri fant«?

Napovedano je bilo novo premirje. Tokrat malo dlje: tri dni. In spet sklicevanje na »humanitarne« razloge. Torej še en poskus sporočanja Washingtonu, da ima Kremelj le najboljše namene? Da je Rusija v vsej zgodbi »dobri fant«? Če je tako, se zdi, da ni delovalo. Vsaj ne takoj, zaključuje BBC. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karolina Leavitt je opozorila na rusko ponudbo začasne prekinitve ognja, vendar je dejala: »Predsednik je jasno povedal, da želi videti trajno premirje, da se ustavi ubijanje in prelivanje krvi.«

»To je nespodbuden znak!«

To je znak, da ameriški predsednik morda izgublja potrpljenje s Kremljem, kljub temu, da je v zadnjih mesecih večino svojih javnih kritik usmeril proti predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Prejšnji mesec je Trumpova administracija spodbudila idejo o 30-dnevnem celovitem, brezpogojnem premirju. Ukrajina se je s tem strinjala. Rusija - ne. Že sedaj visoki ruski uradniki izrabljajo Putinovo ponudbo tridnevnega premirja, da Ukrajino prikažejo v negativni luči.

»Težko je verjeti, da bo predsednik Zelenski podprl odločitev našega predsednika in sprejel prekinitev ognja,« je za rusko državno televizijo povedal predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin. »Sploh ne spodbuden znak,« zato trdi BBC.