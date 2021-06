Putin prižgal zeleno luč za cepilni turizem v Rusiji

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes uradno pritrdil načrtom, po katerih bodo začeli v Rusiji v kratkem - predvidoma julija - s cepivom proti covidu-19 Sputnik V cepiti tudi tujce, ki pa bodo morali za to plačati.



Tujci sicer že nekaj časa prihajajo v Rusijo in se tam cepijo, a ruska vlada ima zdaj nalogo, da to tudi uradno dovoli in uredi ter med drugim določi ceno za cepivo.



Putin je sicer danes v svojem govoru na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu zatrdil, da je interesa za cepljenje s Sputnikom V v tujini veliko. Shema cepilnega turizma naj bi uradno stekla julija.

Visoko nezaupanje v Rusiji Sputnik V je trenutno registriran v 66 državah, na dovoljenje za uporabo v EU in ZDA pa še čaka. V Rusiji je cepivo brezplačno za vse ruske državljane, a za cepljenje se jih je odločilo relativno malo, razlog za to pa je predvsem nezaupanje v skupno tri cepiva domače izdelave. Zahodna cepiva v Rusiji medtem nimajo dovoljenja za uporabo.



Putin je sicer današnji govor izkoristil za poziv sodržavljanom, naj se odločijo za cepljenje ter tako zaščitijo sami sebe in svoje bližnje. Izpostavil je, da ruski organi doslej niso potrdili niti enega samega primera smrti zaradi cepljenja ter da imajo cepiva zelo malo stranskih učinkov, obenem pa so zelo, več kot 96-odstotno učinkovita.

