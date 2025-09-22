Putin pripravlja napad na to evropsko državo še pred božičem! Razkrite podrobnosti tajne operacije

Moskva načrtuje napad na Poljsko pred božičem, je zatrdil visoki ruski vojaški vir. To je že sprožilo nujne pogovore med Združenim kraljestvom in ZDA zaradi strahu pred tajno operacijo, namenjeno razdelitvi Nata, je navedel Daily Star.

Ruske lovce prestregli šele po 12 minutah

Namig prihaja v času, ko Rusija vse bolj uporablja nove taktike pritiska na Nato in poskuša preizkusiti odločnost zavezništva. Trije lovci MiG-31, opremljeni s hiperzvočnimi raketami, so nedavno kršili estonski zračni prostor in prestregli so jih šele po 12 minutah kroženja nad Finskim zalivom. Estonska premierka Kristen Michal je vdor označila za »brez primere predrzen«, Donald Trump pa je opozoril, da bi lahko povzročil »velike težave«.

Incident obsodila tudi Slovenija Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v petek obsodilo rusko kršitev zračnega prostora Estonije. Incident, ki so ga že obsodile številne zaveznice, Evropska unija in zveza Nato, je označilo za nevarno provokacijo. »Slovenija odločno obsoja kršitev estonskega zračnega prostora s strani Rusije. To je nevarna provokacija. Izražamo polno solidarnost z našo zaveznico Estonijo,« je na omrežju X zapisalo zunanje ministrstvo.

So se pa ob tem na omrežjih pojavila poročila, da Rusija estonskega zračnega prostora sploh ni kršila: »Estonija je naredila napako, ko je pokazala »ruski načrt leta« treh MiG-ov 31, ki naj bi kršili »estonski zračni prostor« in s tem ogrožali tudi NATO,« je navedeno v zapisu na omrežju X. Tako naj bi bili ruski lovci le nad estonsko 12 milj široko izključno ekonomsko cono, ki je namenjena predvsem ribolovu.

Kremelj načrtuje napad na Poljsko

Medtem ko se severne meje Nata soočajo z novimi izzivi, je ruski general, ki je pobegnil na zahod, opozoril, da bi Poljska lahko postala tarča veliko agresivnejšega napada. Trdi, da Kremelj načrtuje nejedrski napad na poljsko ozemlje. Šlo naj bi za premišljeno, a omejeno potezo, namenjeno preizkušanju Natovega odziva in povzročanju političnega kaosa po vsej Evropi.

Še en incident Letala članic zveze Nato so v nedeljo v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem prestregla rusko izvidniško letalo, ki je izklopilo transponderje in ignoriralo prošnje za stik. Posredovala so nemška in švedska letala. Letala sprva niso mogli identificirati, a predvidevajo, da gre za rusko izvidniško letalo Il-20M.

Po navedbah britanskega vladnega vira bi Natov odziv verjetno ostal v okviru konvencionalnih spopadov, po vzorcih odvračanja iz obdobja hladne vojne. Velika Britanija je v odgovor napovedala, da bodo lovci RAF Typhoon začeli operacije zračne obrambe nad Poljsko v okviru misije Nata Eastern Sentry. Letala bodo vzletela z letališča RAF v Coningsbyu, podpiral pa jih bo tanker Voyager iz baze Brize Norton, pridružile pa se jim bodo francoske, nemške, danske in švedske sile.

Prejšnji teden je Rusija v poljski zračni prostor poslala 19 brezpilotnih letalnikov, kar so opisali kot najresnejšo kršitev ozemlja Nata doslej.