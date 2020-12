Putin poskrbel, da bo ‘nedotakljiv‘ do smrti

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal zakon, s katerim je zagotovil dosmrtno imuniteto bivšim ruskim predsednikom in članom njihovih družin. Ne bodo jih mogli preganjati zaradi morebitnih zločinov niti zasliševati ali aretirati. Zakon je del ustavnih dopolnil, ki so jih poleti na referendumu potrdili volivci in ki med drugim omogočajo Putinu, da ostane predsednik države do leta 2036.



Doslej so bivši ruski predsedniki uživali imuniteto pred sodnim pregonom samo za zločine, ki so jih storili na položaju. Lahko pa jim sodijo zaradi izdaje ali drugih hudih zločinov, obtožnico, ki jo sedaj pripravi ruska duma, pa morata potrditi vrhovno in ustavno sodišče. Svet federacije nato sprejme odločitev, poroča ruska tiskovna agencija Tass.



Z danes podpisanim zakonom bodo bivši predsedniki imeli dosmrtni sedež v svetu federacije, s tem pa tudi imuniteto pred pregonom po odhodu s položaja predsednika države.



Predlog zakona je minuli mesec sprožil govorice, da namerava Putin odstopiti zaradi slabega zdravja, kar pa so v Kremlju zanikali.