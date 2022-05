Vučić sklenil dogovor s Putinom: za Srbe bo plin 10-krat cenejši kot za druge Evropejce

Srbski predsednik Aleksander Vučić je dočakal klic iz Moskve. Že prejšnji vikend je napovedoval, da se bo v kratkem slišal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, zdaj pa naj bi do tega pogovora tudi prišlo. Vučić in Putin naj bi se pogovarjala o energetiki, natančneje o oskrbi Srbije z ruskim plinom, o stanju v Ukrajini ter tudi dogajanju na Kosovu. »Predsednika obeh držav sta potrdila krepitev strateškega partnerstva med Rusijo in Srbijo.« Tako hrvaški mediji povzemajo kremeljske vire.

Vučić je kmalu po tem ko je preveril, kakšno so zaloge sladkorja in drugih živil v blagovnih rezervah, stopil pred kamere in se pohvalil, da bo po dogovoru z Rusijo imela Srbija zelo ugodno ceno plina. Napovedal je, da bo, ker se zdajšnja pogodba kmalu izteče, podpisana nova triletna. Potrdil je, da sta se v pogovoru dotaknila različnih tem, a da je najpomembnejša – plin.

Vučić naj bi Putinu pojasnil, da zaradi industrijskega napredka Srbija potrebuje večjo količino plina. »Opravil bom pogovore z Gazpromom, da se dogovorimo o točni ceni. Če zdaj izračunam, je to trikrat manj, pozimi pa bo to 10-krat manj, kot bo plačala Evropa,« je še dejal Vučić.