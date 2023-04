Putin podpisal zakone: strožje kazni za veleizdajo, sabotažo in terorizem

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakone, ki določajo višje kazni za veleizdajo, sabotažo in terorizem, je razvidno iz objavljenega besedila zakonodaje. Kazen za veleizdajo so tako zvišali na dosmrtni zapor, za sabotažo s 15 na 20 let zapora, kazen za »mednarodni terorizem« pa so zvišali z deset na 12 let.

V Rusiji so pred kratkim zaradi domnevne veleizdaje na 25 let zapora obsodili opozicijskega politika in aktivista Vladimirja Kara-Murzo. Za krivega veleizdaje so ga spoznali zaradi kritik vojne v Ukrajini in širjenja laži o ruski vojski.

Poleg višjih kazni

Njegova obsodba je bila sicer zadnja v nizu poskusov utišanja opozicijskih glasov v Rusiji po invaziji na Ukrajino.

Poleg višjih kazni za veleizdajo, sabotažo in terorizem je Putin podpisal tudi zakon, ki kriminalizira »pomoč pri izvajanju odločitev mednarodnih organizacij, v katere Rusija ni včlanjena, ali tujih državnih organov«. Obtožencem v tem primeru grozi kazen do milijona rubljev oziroma okoli 11.300 evrov ali do pet let zapora.

Zakone, ki jih je v petek podpisal ruski predsednik, je ruska duma sicer sprejela pred desetimi dnevi.

