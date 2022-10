Putin podpisal dokumente: Rusiji je priključil štiri ukrajinske regije

Ruski predsednik Vladimir Putin je že minuli petek na slovesnosti v Kremlju prvič podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Donjeck in Lugansk k Rusiji. Potem ko sta jih v tem tednu ratificirala oba domova ruskega parlamenta, je Putin s ponovnim podpisom danes zaključil formalni postopek priključitve.

Putin je 30. septembra podpisal dokumente o priključitvi omenjenih štirih ukrajinskih regij, potem ko so proruske oblasti tam izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Zakoni o priključitvi med drugim določajo, da so bile štiri republike in regije, ki bodo ohranile sedanja imena, uradno ustanovljene z dnem njihove priključitve, torej z dnem prvega Putinovega podpisa. Meje novih entitet bodo enake tistim, ki so »obstajale na dan njihove ustanovitve in priključitve k Rusiji«.

Prebivalci novoustanovljenih entitet se od datuma, ko so bile regije priključene k Rusiji, štejejo za ruske državljane. Tisti, ki se želijo odpovedati ruskemu državljanstvu, imajo na voljo en mesec, da za to zaprosijo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

V pričakovanju izrednega zasedanja

Do izvolitve vodij novih regij v skladu z ruskimi zakoni bodo območja upravljali vršilci dolžnosti, ki jih bo imenoval ruski predsednik. Volitve regionalnih parlamentov bodo po napovedih ruskih medijev potekale na enotni volilni dan, ki naj bi potekal septembra 2023.

Ukrajina in zahodne države so sicer referendume nemudoma obsodile in jih označile za nezakonite, mednarodna skupnost pa ruske priključitve štirih ukrajinskih regij ne priznava. Generalna skupščina ZN bo o priključitvi razpravljala na izrednem zasedanju prihodnji ponedeljek.