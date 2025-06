Putin po sramoti v osami, analitik razkriva, kaj si misli: »Jedrski odgovor? Je še ena grozna možnost« (VIDEO)

Ukrajina je v zadnjih nekaj dneh, kot smo že poročali, izvedla spektakularne napade, ki zagotovo niso dobro vplivali na razpoloženje ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zelenski ruski memorandum s pogoji za mir označil za ultimat Ruski memorandum s pogoji za mir je ultimat ruske strani do Ukrajine, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prepričan je, da se Moskva pogaja le zato, da bi odložila uvedbo novih ameriških sankcij, in dodal, da je nadaljevanje pogajanj v Istanbulu na trenutni ravni delegacij nesmiselno. Vladimir Putin pa je ocenil, da bo Ukrajina vsak premor v bojih izkoristila za ponovno oborožitev. S tem je izključil možnost prekinitve ognja v Ukrajini, kar predlaga Kijev. Putin je tudi podvomil v smiselnost mirovnih pogajanj z Ukrajino, ki jo je obtožil terorističnih napadov na civiliste.

To se nanaša na rušenje mostov znotraj Rusije, nov napad na Krimski most in predvsem na spektakularno, leto in pol načrtovano operacijo »Pajkova mreža«, v okviru katere so Ukrajinci v Rusijo pretihotapili tovornjake s poceni brezpilotnimi letalniki v zabojnikih, jih namestili na letalske baze po vsej Rusiji in ob primernem trenutku na daljavo odprli zabojnike ter brezpilotne letalnike poslali v uničujoče napade, da bi uničili ruske strateške bombnike in dragocena, ključna izvidniška radarska letala za zgodnje opozarjanje, odkrivanje, nadzor in koordinacijo zračnih operacij.

Napadi zagotovo razjezili Putina, v javnosti ga ni

Vojaški analitik Sky News, Michael Clarke, je v svoji analizi dejal, da so napadi zagotovo razjezili Putina in da je pomembno, da se od napadov na letalske baze ni pojavil v javnosti.

Dejal je, da se je pogovarjal z nekom, ki pozorno spremlja tovrstne zadeve in mu je povedal, da Putina v zadnjih 48 urah nikjer niso videli. »Preprosto se ne pojavi, kar je zanj neznačilno,« je dejal analitik in dodal, da so ga takšni napadi »prizadeli«.

Trump in Putin po telefonu Ameriški predsednik Donald Trump je danes z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom po telefonu spregovoril o nedavnih napadih med Ukrajino in Rusijo. Kot je dejal, mu je Putin v pogovoru povedal, da se bo Moskva odločno odzvala na ukrajinski napad na ruska letališča. Dodal je še, da njun pogovor ni bil takšen, da bi vodil k takojšnjemu miru. »Pravkar sem zaključil telefonski pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. (...) Razpravljala sva o ukrajinskem napadu na ruska letala in o različnih drugih napadih, ki sta jih izvedli obe strani. Pogovor je bil dober, vendar ne takšen, ki bi vodil k takojšnjemu miru,« je na omrežju Truth Social zapisal Trump. Kot je še dodal, mu je Putin v več kot enournem pogovoru povedal, da se bo Moskva odločno odzvala na nedavni ukrajinski napad na ruska letališča.

»Bolj, ko so napadi drzni, bolj ponižujoči so za ruske obrambne sile,« je opozoril. »Eden od razlogov, zakaj se takoj po dogodku ne pojavi na televiziji, je ta, da bi bilo videti, kot da je kriv on,« trdi Clarke. »Zato vedno poskrbi, da krivdo zvali na regionalnega guvernerja ali nekoga nižjega v nadzoru zračne obrambe.«

Jedrski odziv malo verjeten, Rusi bi lahko začeli prehajati druge meje

V Rusiji so se po uničujočem napadu pojavili glasovi, ki zahtevajo jedrski odziv in trdijo, da gre za napad na ruske jedrske zmogljivosti. Na vprašanje gledalca, ali bi se Kremelj odzval z uporabo jedrskega orožja, je Clarke odgovoril, da je to razumno vprašanje, vendar, da je zelo malo verjetno.

»Rusi niso pokazali nobenih znakov, da bodo uporabili svoje taktično jedrsko orožje ali začeli s kakršnimi koli pripravami,« pravi.

Rusija uporablja jedrsko retoriko kot sredstvo za ustrahovanje vseh nasprotnikov, vendar, pojasnjuje analitik, z uporabo taktičnega jedrskega orožja ne bi mogla pridobiti nobene resnične prednosti. Po njegovem mnenju bo bolj verjeten ruski odziv v obliki večdnevnih zelo intenzivnih zračnih napadov. Vendar opozarja, da ni mogoče izključiti, da bi Rusi lahko začeli prehajati tudi druge meje, na primer z biološkim in kemičnim bojem.