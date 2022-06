Putin odgovoril na posmehovanje voditeljev G7: Če bi se slekli vi, bi bilo to odvratno

Ruski predsednik Vladimir Putin je sredo komentiral šale voditeljev G7 na njegov račun, torej na račun njegove golote do pasu ob različnih priložnostih. Voditelji najmočnejših držav na svetu so se namreč Putinu posmehovali tako, da so se na kosilu med seboj spraševali, ali bi se tudi oni morali sleči v slogu ruskega predsednika, da bi bili možati kot on.

Putin se je zdaj na to neposredno odzval. »Ne vem, kako so se želeli sleči, do pasu ali pod pasom, a mislim, da bi bil to odvraten prizor.« Vodja Rusije je dejal, da se strinja z besedami pesnika Aleksandra Puškina, »da si lahko razumna oseba in razmišljaš o lepoti nohtov«. Dodal je, da mora biti vse na človeku harmonično – tako duša kot telo. »Da pa bo vse harmonično, se morate odreči prekomernemu uživanju alkohola in drugim slabim navadam, se ukvarjati z vadbo in s športom,« je povedal Putin.

Ruski voditelj je tudi poudaril, da trenutno ni najboljše obdobje odnosov med Rusijo in državami G7. Takoj zatem se je ozrl na svoje osebne odnose z voditelji G7. »Vse jih osebno poznam. Vsi so voditelji, imajo značaj. Če hočejo, bodo dosegli potreben uspeh, vendar morajo delati na sebi,« je zaključil.