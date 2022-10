Putin obupan, na čelo vojske postavil »Armagedona«, ki je znan po svoji brutalnosti

Tretja najmočnejša vojaška sila na svetu se, ironično, sooča s porazi proti eni najšibkejših. Vojaški analitiki menijo, da je ruska vojska povsem izčrpana, Ukrajina pa se uči novih taktik in kopiči orožje, ki ga dobiva od Zahoda. Ta jo pomaga tudi s svojimi obveščevalnimi službami.

Britanski Telegraph ugotavlja, da je lažje braniti svojo državo kot napasti sovražnika, še posebej, ko si stisnjen ob zid, hkrati pa ugotavlja, kako presenetljiva je nesposobnost ruskih vojakov, ki se jih svet boji že od hladne vojne naprej. Njihov novinar poudarja, da ruski vojaki skoraj nimajo sredstev za kamuflažo, da so neprofesionalni, premalo usposobljeni in izjemno neučinkoviti.

Vladimir Putin se tega menda zaveda, zato je na čelo operacije poslal »generala Armagedona«, Sergeja Surovikina, ki je med vojno v Siriji dosegel velike uspehe in je arhitekt strategije »nekonvencionalnega vojskovanja«. Zdi se namreč, da konvencionalne metode vojskovanja, ki jih je Rusija uporabljala do zdaj, resno odpovedujejo.

Surovikinu sicer še ni uspelo onesposobiti ukrajinskih obrambnih sil, je pa zelo učinkovit, ko gre za obstreljevanje šol, stanovanjskih zgradb ali bolnišnic, kjer oskrbujejo ranjene civiliste in vojake. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije so ruske rakete in granate zadele vsaj 500 zdravstvenih ustanov. Časnik navaja, da gre za še en primer napada, ki je bil opažen v Siriji, kjer je v desetih letih spopadov umrlo najmanj tisoč zdravstvenih delavcev. Tam pa je uporabil tudi kemično orožje in to je ena od groženj, na katero se mora Ukrajina pripraviti.

Rusi verjamejo, da bi ta taktika lahko zlomila ukrajinski odpor in jih prisilila, da svojo vlado prisilijo v pogajanja, premirje in predajo. A pa po poročanju Telegrapha Ukrajincev ne bodo mogli tako zlahka zlomiti, in bolj ko jih bodo napadali, močnejši bodo postajali.