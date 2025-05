Putin obrnil ploščo, poglejte, kaj predlaga Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je predlagal neposredne mirovne pogovore z Ukrajino in predlagal celo dan in kraj sestanka - 15. maj v Istanbulu. Putin si želi na pogovorih doseči trajni mir, kar bi lahko prispevalo k stabilizaciji regije in zmanjšanju napetosti, ki so se močno zaostrile po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022.

Putin je poudaril, da je Kijev tisti, ki je prekinil prejšnje pogovore leta 2022, in ne Rusija, vendar je Rusija pripravljena nadaljevati pogovore brez kakršnihkoli predpogojev.

»Oblastem v Kijevu ponujamo možnost, da nadaljujejo pogovore že v četrtek v Istanbulu,« je dejal Putin. Dodal je, da je predlog na mizi in da je odločitev zdaj na strani ukrajinskih oblasti in njihovih zaveznikov, ki jih je ruski predsednik obtožil, da jih vodijo osebne politične ambicije namesto interes držav in državljanov.

Kijev ni odgovoril

Putin je izpostavil, da je Rusija že večkrat ponudila možnost za mirovna pogajanja, vendar kijevske oblasti nanje niso odgovorile. Predlagani pogovori v Istanbulu naj bi bili priložnost za odstranitev temeljnih vzrokov konflikta in vzpostavitev dolgoročnega, trajnega miru.

Evropske velesile in ameriški predsednik Donald Trump so včeraj podprli brezpogojno 30-dnevno premirje v Ukrajini ter Putinu zagrozili z »masovnimi« novimi sankcijami, če tega ne bo sprejel v nekaj dneh. Putin je sicer v četrtek enostransko razglasil premirje, ki pa je poteklo ob polnoči v noči na petek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da napadi v tem času niso prenehali, in obtožil Putina, da se je le pretvarjal, da spoštuje premirje, da bi lahko z veliko vojaško parado proslavil 80. obletnico zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni.