Putin obljubil maščevanje za uničene bombnike, že prihajajo grozljivi posnetki popolnega uničenja (VIDEO)

Rusija je ponoči Ukrajino napadla z največjim številom dronov in raket doslej. Tarča so bila mesta na zahodu države, pa tudi Kijev, kjer so bili ubiti štirje ljudje, najmanj 20 pa ranjenih. Moskva trdi, da je napad izvedla v odgovor na ukrajinske napade na rusko ozemlje. Ukrajinski predsednik je medtem vnovič pozval h krepitvi pritiska na Rusijo.

Več mrtvih, Kijev gori

Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so po napadu potrdili štiri smrtne žrtve, najmanj 20 je bilo ranjenih. Na več lokacijah v mestu se nadaljujeta iskanje in reševanje, je zapisal na Telegramu.

V več stavbah so po poročanju lokalnih medijev izbruhnili požari, prišlo je tudi do začasnih izpadov oskrbe z električno energijo. Na širšem območju Kijeva so bili poškodovani železniški tiri, zaradi česar v prometu vlakov prihaja do daljših zamud.

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je ruska stran ponoči proti Ukrajini izstrelila več kot 400 dronov in več kot 40 raket. Da je bilo nad državo izstreljenih 407 brezpilotnikov oz. največ od začetka vojne, je sporočila tudi ukrajinska vojska. Sirene, ki opozarjajo na nevarnost napada, so se ponoči oglasile tudi drugod po Ukrajini, vključno s Harkovom, Sumijem in Luganskom. Iz več mest poročajo o eksplozijah.

Putin obljubil maščevanje po uničenju bombnikov

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden obljubil maščevanje po nedavnih ukrajinskih napadih z droni na ruska zračna oporišča, v katerih je bilo uničenih več ruskih bombnikov.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je nato danes sporočilo, da je bil današnji napad odgovor na nedavne ukrajinske napade na rusko ozemlje. »V odgovor na teroristična dejanja kijevskega režima so ruske oborožene sile ponoči izvedle obsežen napad z visoko natančnimi zračnimi, morskimi in kopenskimi orožji dolgega dosega ter napadalnimi droni,« je sporočilo in zatrdilo, da so bili cilji napadov vojaške narave.