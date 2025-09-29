Putin naredil odmevno potezo: na služenje vojaškega roka vpoklical ogromno moških

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na služenje vojaškega roka vpoklical 135.000 moških. Gre za največjo jesensko akcijo vpoklicanih nabornikov v državi od leta 2016. Naborniki bodo odslužili enoletni vojaški rok v Rusiji, preden bi jih lahko mobilizirali za spopade v vojni z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Rusija vsako pomlad in jesen vpokliče moške, stare med 18 in 30 let, na obvezno služenje vojaškega roka. Letni vpoklici pa niso povezani z mobilizacijo, v kateri so moški vpoklicani za bojevanje med vojno.

Od novih nabornikov se pričakuje, da bodo eno leto služili v vojaški bazi v Rusiji in opravili vojaško usposabljanje, da bodo lahko v prihodnosti mobilizirani v vojsko. Njihov namen sprva tako ni bojevanje v vojni v Ukrajini, čeprav so v preteklosti že poročali o primerih, ko so nabornike pošiljali tudi na fronto.

Največji skupni vpoklic od leta 2016

Skupaj s 160.000 naborniki letos spomladi bo leta 2025 največji skupni vpoklic od leta 2016. Običajno je sicer več moških vpoklicanih spomladi, ko jih večina zaključi šolanje.

Od ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je Putin povečal rusko vojaško porabo in razširil obseg vojske. Ruski predsednik je ob tem vpoklic nabornikov od 2022 v povprečju povečal za približno pet odstotkov letno. Septembra lani je Putin ukazal povečanje vojske na 1,5 milijona aktivnih vojakov.