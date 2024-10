Putin napovedal, da bodo vsi ruski vojaški cilji v Ukrajini doseženi

Moskva bo dosegla zastavljene cilje, ki si jih je postavila ob napadu na Ukrajino, je ob današnji drugi obletnici ruske priključitve regij Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Rusija kljub stalnim napadom zasedenih regij ne nadzoruje v celoti. Medtem je z droni znova napadla Kijev in regijo Mikolajiv.

»Resnica je na naši strani. Vsi cilji bodo doseženi,« je povedal Putin ob drugi obletnici priključitve štirih regij. Ob tem je znova omenjal razloge za »posebno vojaško operacijo« v Ukrajini, saj naj bi Rusija z njo zaščitila tamkajšnje rusko govoreče prebivalce pred »neonacistično diktaturo«, ki da jih želi »za vselej odrezati od Rusije, njihove zgodovinske domovine«.

Zahodnim elitam je očital, da so Ukrajino spremenile v kolonijo in vojaško oporišče ter da spodbujajo sovraštvo, radikalni nacionalizem in sovražnost do vsega ruskega. »Danes se borimo za varno in uspešno prihodnost naših otrok in vnukov,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Putin.

Enostransko priključila več regij

Rusija si je 30. septembra 2022 po referendumih, ki so jih izvedle proruske oblasti, enostransko priključila regije Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson. Ukrajina in številne zahodne države so referendume označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale.

Rusija kljub nenehnim napadom zasedenih regij ne nadzoruje v celoti, medtem pa še naprej izvaja napade tudi na druge ukrajinske regije.

Ob današnji drugi obletnici referendumov je ruska vojska ponoči izvedla zračni napad z brezpilotniki na Kijev in regijo Mikolajiv na jugu države. Ukrajinsko prestolnico so po navedbah mestnih oblasti napadli z vseh strani, kar je sprožilo peturni rdeči alarm. Oblasti ne poročajo o škodi ali žrtvah.

V regiji Mikolajiv je ukrajinska protiletalska obramba po lastnih navedbah sestrelila 67 od 73 dronov. Eden od njih naj bi povzročil požar.