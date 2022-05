Putin na proslavi ostal brez najvišjega generala. Kje je Gerasimov? Je res ranjen?

Dan zmage je eden najpomembnejših praznikov v Rusiji. Na ta dan se spominjajo vseh, ki so pripomogli k zmagi v 2. svetovni vojni in vseh, ki so za to zmago padli - teh je bilo več kot 8 milijonov.

Tokratne parade v Moskvi se je udeležilo 11. 000 vojakov, tuji državniki letos niso bili povabljeni. Na tribuni na Rdečem trgu so tako sedeli vojni veterani, rusko državno vodstvo in poglavar ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril, ki je že večkrat stopil v bran ruski invaziji na Ukrajino.

Parada. FOTO: Maxim Shemetov, Reuters

Na proslavi pa se prvič ni pojavil eden izmed najvišjih vojaških generalov - general. To je tretji človek po odgovornosti za uporabo ruskega jedrskega orožja takoj za Vladimirjem Putinom in obrambnim ministrom. Gerasimov naj bi konec aprila odpotoval v Ukrajino, kjer naj bi prevzel vodenje ene izmed operacij v regiji Donbas. Ukrajiinska stran pa je poročala, da naj bi bil med boji ranjen. Kje se trenutno nahaja Gerasimov, ni znano.