Putin molči o smrti Prigožina, skupino Brics nagovoril z nenavadnim glasom (VIDEO)

Vladimir Putin je v torek nagovoril vrh držav BRICS (kratica, ki označuje pet največjih gospodarstev v vzponu: Brazilijo, Rusijo, Indijo, Kitajsko in Južno Afriko, op. p.) – vendar ne z običajnim glasom.

Zvenel kot hollywoodski zlobnež

Voditelj Kremlja se ni udeležil omenjenega srečanja voditeljev v Johannesburgu, saj bi tvegal aretacijo zaradi obtožnice za vojne zločine, ki jo je izdalo Mednarodno kazensko sodišče v Haagu zaradi ruske invazije na Ukrajino. Namesto tega je poslal videosporočilo, v katerem je voditeljem BRICS sporočil, da se Rusija ne bo vrnila k črnomorskemu dogovoru o žitu, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji. Nenavadno je, da je različico videoposnetka, ki so ga predvajali na vrhu v Johannesburgu, posnel glasovni igralec. Po poročanju tujih medijev je zaradi tega zvenel bodisi kot hollywoodski zlobnež bodisi kot mafijec, ki je bil intervjuvan za televizijsko oddajo, čigar glas je bil sinhroniziran zaradi zaščite njegove identitete.

V prvotni različici videosporočila, objavljenega na spletni strani Kremlja, je Putin večkrat zakašljal, ko je začel brati pripravljeno besedilo. Dejal je, da se bo Rusija pripravljena vrniti k "tako imenovanemu (žitnemu) dogovoru", če bodo izpolnjeni njegovi pogoji, za katere je bilo prej navedeno, da so skrite sankcije, ki bankam in podjetjem otežujejo sklepanje poslov s hrano in gnojili.

Razloga očitno ni