Putin je bankrotiral, to bo njegov konec: tistih, ki so mu bili najbolj zvesti, bodo ostali invalidi, sirote, ovdoveli ...

Grozote iz Ukrajine bodo vstopile v vsak ruski dom, piše politolog Fjodor Krašenjinikov. »Putin je bankrotiral. Vse, kar je imel, je vložil v to, da je na bojišče poklical na stotisoče Rusov, v upanju, da bo hitro zmagal v vojni, premagal Ukrajino in tako pomiril vse dvome in vprašanja, ki so se nakopičila v ljudeh. Druge možnosti ne vidi več.«

Krašenjinijov v obširen komentarju piše, kako je ruski predsednik prelomil tihi dogovor, da se ne bo vmešaval v politiko in je bil zaradi tega nedotakljiv, poroča Index.

»Tudi najbolj lojalni državljani bodo počasi videli, da je Putin prekršil tihi dogovor, ki je vladal dve desetletji. Subjekti, ki so se disciplinirano izogibali politiki, volili, za koga bi morali, verjeli propagandnim pravljicam, prezirali tiste, ki kritizirajo – bodo nenadoma kaznovani zaradi vere v Putina. Mnogi izmed tistih, ki so mu bili najbolj zvesti, bodo ostali invalidi, sirote, ovdoveli ali mrtvi. To je trenutek, ko se izgubi vera v Putina.«