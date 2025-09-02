OBISK NA DALJNEM VZHODU

Putin izoliran na Zahodu, na Kitajskem dobil rdečo preprogo? Vajeti naj bi držali Kitajci

Kitajska je največja kupka ruske nafte in plina, a v partnerstvu prevzema glavno vlogo.
Fotografija: Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters
Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters

N. P.
02.09.2025 ob 14:44
N. P.
02.09.2025 ob 14:44

Ruski predsednik Vladimir Putin se je udeležil štiridnevnega obiska Kitajske, že svojega dvajsetega kot predsednik. Na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) želi Moskva skupaj s Pekingom pokazati, da kljub izolaciji na Zahodu ostaja pomemben igralec.

image_alt
Kitajska in Rusija združujeta moči proti Zahodu, Putin prispel na dvodnevni obisk (video)

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem dejal: »Imamo posebno, privilegirano strateško partnerstvo s Kitajsko, katerega obseg je težko preceniti.« Putin pa je v intervjuju za agencijo Xinhua dodal, da je Rusija danes glavno tržišče za kitajske avtomobile in da sta državi skupaj proti »diskriminatornim sankcijam«.

Putin in Jinping med pogovorom na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
Putin in Jinping med pogovorom na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Kitajska je največja kupka ruske nafte in plina, a v partnerstvu prevzema glavno vlogo. Strokovnjak Aleksej Čigadajev opozarja: »Kitajsko gospodarstvo več ne raste kot nekoč … Peking je v dominantnem položaju. Xi Jinpingu se priklanja ves svet, Putin pa je izoliran.«

Med obiskom Putin in Xi poudarjata tudi zgodovinsko vez: »Skupaj s kitajskimi prijatelji odločeno varujemo zgodovinsko resnico in se upiramo novemu neonacizmu in militarizmu,« je dejal Putin.

Posebno pozornost je pritegnil tudi pogovor med Xijem in indijskim premierjem Narendro Modijem. Xi je izpostavil: »Kitajska in Indija sta partnerki, ne tekmici.« To nakazuje otoplitev odnosov med dvema najštevilčnejšima državama sveta.

