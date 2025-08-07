Putin in Trump naj bi se srečala prihodnji teden – brez Zelenskega

Kremelj je danes sporočil, da naj bi se ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin srečala prihodnji teden. Priprave na dvostranski vrh so že v teku, kraj srečanja pa je načeloma dogovorjen, a še ni razkrit.

Svetovalec Kremlja Jurij Ušakov je povedal, da so se na pobudo ameriške strani načelno dogovorili za dvostransko srečanje. Tristransko srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim za zdaj ni v načrtu, čeprav je možnost omenil posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff. Ušakov je poudaril, da se Rusija želi najprej osredotočiti na pripravo srečanja s Trumpom in da je pomembno, da to srečanje poteka uspešno in plodno.

Trump je v sredo izrazil pripravljenost na srečanje tako s Putinom kot z Zelenskim. Po poročanju ameriških medijev je o tem obvestil tudi britanskega premierja Keira Starmerja, nemškega kanclerja Friedricha Merza in generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja.

Zelenski je pozval k srečanju s Putinom in poudaril, da so rešitve za trajni mir možne le na ravni voditeljev držav. FOTO: Handout Afp

Neimenovani ameriški uradnik je za NBC povedal, da naj bi se Trump s Putinom srečal le, če se bo ruski predsednik pripravljen srečati tudi z Zelenskim. Zelenski je po sredinih pogovorih Witkoffa v Moskvi danes ponovno pozval k srečanju s Putinom in poudaril, da so rešitve za trajni mir možne le na ravni voditeljev držav. V pogovoru z nemškim kanclerjem Merzem je poudaril, da mora Evropa sodelovati v mirovnem procesu, saj se vojna odvija na evropskih tleh.

Prvi je o možnosti srečanja Trumpa in Putina poročal New York Times, ki je zapisal, da naj bi bil Trump pripravljen na srečanje že prihodnji teden, nato pa bi želel tudi skupno srečanje s tremi voditelji.