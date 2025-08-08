Putin in Trump bi se laho srečala že v ponedeljek, morda celo bližje, kot si mislimo

Srečanje med predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom bo morda potekalo že v ponedeljek, sta za ameriško televizijo Fox News dejala neimenovana vira. Dolgo pričakovan sestanek bo po navedbah vira ruske tiskovne agencije Tass potekal zunaj Evrope. Putin je v četrtek kot možnost omenil Združene arabske emirate.

Vira vladi ZDA naklonjene televizije Fox News sta ponedeljek omenila kot prvi možen datum srečanja. Kot eno izmed možnih lokacij sta navedla Rim. Tass medtem poroča, da bo srečanje potekalo zunaj Evrope, kot možno prizorišče pa omenja katero izmed arabskih držav.

V Kremlju so v četrtek navedli, da so priprave na srečanje že v teku. Kot eno od možnih prizorišč srečanja z ameriškim kolegom je Putin omenil Združene arabske emirate.

Tiralica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za Putinom bi organizacijo takšnega dogodka v Evropi močno otežila. ZAE ali Turčija in Savdska Arabija, ki sta bili doslej prizorišči mirovnih pogovorov, niso del sodišča. Članica sodišča prav tako ni Kitajska. Kremelj je v preteklosti izrazil pripravljenost za sestanek s Trumpom, ki bi ga gostil kitajski predsednik Xi Jinping.

V preteklosti sta se že srečevala

Trump se je med prvim mandatom s Putinom srečal šestkrat, najbolj odmevno je bilo srečanje na Finskem leta 2018. Helsinki se je odtlej spričo ruske invazije v Ukrajini odrekel nevtralnosti ter se pridružil zvezi Nato.

Trump je v sredo sporočil, da se je pripravljen srečati s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nato je potrdil, da je na srečanje pripravljen, tudi če tam ne bo Zelenskega.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je sprva postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Ta rok je pozneje še skrajšal, danes pa se izteka.

Putin ne podlega pritisku Trumpa s sankcijami. Rusija je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu še okrepila napade na Ukrajino.