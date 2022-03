Putin ima v rokah seznam sovražnih držav, med njimi tudi Slovenija

Ruski predsednik Vladimir Putin je od ruske vlade zahteval, da mu v dveh dneh zagotovi seznam držav, ki so podprle sankcije proti Rusiji. Iz ruske agencije RIA Novosti so sporočili, da je seznam pripravljen, poročajo tuji mediji.

»Ne seznamu sovražnih tujih držav so med drugimi Avstralija, Velika Britanija, vse članice Evropske unije (kar pomeni tudi Slovenija), Kanada, Islandija, Liechtenstein, Monako, Nova Zelandija, San Marino, ZDA, Singapur, Tajvan, Ukrajina, Črna gora, Švica, Japonska, Albanija, Norveška ...,« so sporočili iz ruske vlade.

V skladu z odlokom bodo dolžniki lahko od ruskih bank zahtevali, da se v imenu tujega upnika odpre poseben račun in dolgove poplača v rubljih, v skladu z dnevnim menjalnim tečajem ruske centralne banke. Ta novi začasni postopek velja za plačila, ki presegajo 10 milijonov rubljev (približno 66.000 evrov) na mesec.

To je eden prvih ruskih odzivov na gospodarske sankcije brez primere, ki so jih številne zahodne države uvedle proti Rusiji po njenem vojaškem posredovanju v Ukrajini.

Predvčerajšnjim je Putin zahteval od ruske vlade, da mu sestavi seznam držav, ki so proti Rusiji, njenim podjetjem, organizacijam in posameznikov uvedle sankcije. »Imate dva dneva časa za to,« jim je jasno sporočil.

Sankcije so že začele močno vplivati na rusko gospodarstvo. Po podatkih ameriške investicijske banka JPMorgan Chaseu bi sankcije lahko privedle do kolapsa ruskega gospodarstva, ki so ga Rusi že doživeli leta 1998.

Sankcije so povzročile gromozanski upad vrednosti rublja, ki se je danes spustila še za 10 odstotkov in dosegla 137,7 rublja za ameriški dolar. To je najnižja vrednost, ki jo je ruska valuta zabeležila doslej, od 1. januarja pa je rubelj izgubil že 45 odstotkov.

Kakšen bo ruski dogovor?

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medijem sporoči, da se je Zahod angažiral v »gospodarskem ropu« Rusije in da bo Moskva na to odgovorila. Kakšen bo odgovor, ni jasno, je pa povedal, da bo v skladu z ruskimi interesi.