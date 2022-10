Putin ima rojstni dan, a menda hudo trpi

Zdravje ruskega predsednika Vladimirja Putina je pogosto ena izmed bolj perečih tem. Na spletnih platformah in omrežjih je veliko govora o njem tudi danes, ko praznuje 70. rojstni dan. Namesto da bi užival ob osebnem prazniku, pa naj bi trpel zaradi hude bolečine v hrbtu.

Pripisali so mu celo vrsto diagnoz

Da njegovo zdravje peša in da ga pesti cel kup različnih bolezni, se govori že dolgo, a govorice o različnih in težkih diagnozah so še glasnejše v zadnjem letu. Pripisali so mu, da preboleva raka, parkinsonovo bolezen in trpi za shizoafektivno motnjo, a viri blizu njegovega kroga so vse te informacije doslej zanikali.

A zagotovilom, kot kaže, mnogi ne verjamejo. Ko je minulo nedeljo z dolgim govorom nagovoril svoje privržence, so se po telegramu v kanalu General SVR začele širiti informacije, da ruski voditelj pred pomembnimi sestanki in srečanji pogosto tarna zaradi hudih bolečin v hrbtenici in ledvenem delu. Menda se zaradi hudih bolečin včasih celo zvija. Močno naj bi ga bolelo tudi ob nedavnem srečanju z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. To naj bi razkrival posnetek, na katerem je nagnjen naprej in se drži za roki, kar naj bi kazalo, da si želi ublažiti bolečino.

Med drugim so zapisali, da Putinovo onkološko zdravljenje napreduje, a bolečine še niso povsem odpravljene, in da je pomembno, kako se počuti, saj to vpliva na njegove politične odločitve. Dodali so še, da ne želi spreminjati zgodovine, temveč jo končati.