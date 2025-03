Putin ga hoče mrtvega! On je trenutno najpomembnejši človek v Evropi

Armin Papperger​ je trenutno verjetno najpomembnejši človek v Evropi. Njegove tovarne, ki pripadajo nemškemu obrambnemu podjetju Rheinmetall AG, proizvajajo orožje za izčrpane arzenale Evrope in bojišča v Ukrajini.

Toda to, da je človek, ki ponovno oborožuje Evropo, ima svojo slabo plat – Vladimir Putin, predsednik Rusije, želi njegovo smrt, navaja britanski Telegraph.

Med lanskim srečanjem z visokimi ruskimi poveljniki je Putin izrekel nekakšno izkrivljeno priznanje njegovim sposobnostim, tako da ga je štirikrat javno kritiziral. GRU, ruska vojaška obveščevalna služba, je razumela sporočilo in skovala načrt za umor generalnega direktorja nemškega podjetja.

Rheinmetall AG s sedežem v Düsseldorfu je največje obrambno podjetje v največjem evropskem gospodarstvu, ki bo, če bo Friedrich Merz, bodoči nemški kancler izpeljal svoj načrt, kmalu imelo največji obrambni proračun v Evropi. Armin Papperger ​je že zdaj največji evropski proizvajalec streliva za tanke in topništvo. Lani so izdelali 600.000 topniških nabojev, do leta 2027 pa nameravajo proizvodnjo povečati na 1,1 milijona. Leta 2023 je Rheinmetall proizvedel 150.000 tankovskih granat, lani pa je to zmogljivost povečal na 240.000.