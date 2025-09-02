PARADA NA KITAJSKEM

Putin EU poslal ostro sporočilo: To so provokacije ali pa popolna nesposobnost

V skupnem nagovoru s Ficom je Putin odločno zavrnil trditve, da Rusija pripravlja napad na Evropo.
Fotografija: Vladimir Putin. FOTO: Maxim Shemetov Afp
Odpri galerijo
Vladimir Putin. FOTO: Maxim Shemetov Afp

N. B.
02.09.2025 ob 17:11
N. B.
02.09.2025 ob 17:11

Ruski predsednik Vladimir Putin se je po srečanju s kitajskim predsednikom Xijem Jinpingom v Pekingu sestal še s slovaškim premierjem Robertom Ficom, ki je prav tako prispel na vojaško parado na Kitajsko.

V skupnem nagovoru s Ficom je Putin  po poročanju Indexa odločno zavrnil trditve, da Rusija pripravlja napad na Evropo. »To so provokacije ali pa popolna nesposobnost. Vsak razumni človek dobro ve, da Rusija nikoli ni imela in nikoli ne bo imela želje napasti kogarkoli,« je dejal ruski predsednik. Dodal je, da so govorice o ruskih agresivnih načrtih »popolne neumnosti brez vsakršne osnove«.

Moskva ne nasprotuje članstvu Ukrajine v EU

Putin je še poudaril, da Rusija nikoli ni nasprotovala morebitnemu članstvu Ukrajine v Evropski uniji. Ob tem je Ficu dejal, da Zahod in zveza Nato skušata prevzeti celoten postsovjetski prostor, medtem ko Rusija brani zgolj svoje interese.

Izpostavil je tudi ukrajinske napade na energetsko infrastrukturo. Po njegovih besedah je Rusija dolgo prenašala udarce, nato pa začela odgovarjati – »tokrat resno«.

Fico kritičen do Kijeva

Slovaški premier Robert Fico je v Pekingu ostro obsodil ukrajinske napade na energetske objekte. »Zelo ostro reagiramo na napade na naftno infrastrukturo,« je dejal in dodal, da bo to temo odprl na srečanju z Volodimirjem Zelenskim v Užgorodu 5. septembra.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Vladimir Putin Kitajska Robert Fico

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.