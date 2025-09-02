Putin EU poslal ostro sporočilo: To so provokacije ali pa popolna nesposobnost

Ruski predsednik Vladimir Putin se je po srečanju s kitajskim predsednikom Xijem Jinpingom v Pekingu sestal še s slovaškim premierjem Robertom Ficom, ki je prav tako prispel na vojaško parado na Kitajsko.

V skupnem nagovoru s Ficom je Putin po poročanju Indexa odločno zavrnil trditve, da Rusija pripravlja napad na Evropo. »To so provokacije ali pa popolna nesposobnost. Vsak razumni človek dobro ve, da Rusija nikoli ni imela in nikoli ne bo imela želje napasti kogarkoli,« je dejal ruski predsednik. Dodal je, da so govorice o ruskih agresivnih načrtih »popolne neumnosti brez vsakršne osnove«.

Moskva ne nasprotuje članstvu Ukrajine v EU

Putin je še poudaril, da Rusija nikoli ni nasprotovala morebitnemu članstvu Ukrajine v Evropski uniji. Ob tem je Ficu dejal, da Zahod in zveza Nato skušata prevzeti celoten postsovjetski prostor, medtem ko Rusija brani zgolj svoje interese.

Izpostavil je tudi ukrajinske napade na energetsko infrastrukturo. Po njegovih besedah je Rusija dolgo prenašala udarce, nato pa začela odgovarjati – »tokrat resno«.

Fico kritičen do Kijeva

Slovaški premier Robert Fico je v Pekingu ostro obsodil ukrajinske napade na energetske objekte. »Zelo ostro reagiramo na napade na naftno infrastrukturo,« je dejal in dodal, da bo to temo odprl na srečanju z Volodimirjem Zelenskim v Užgorodu 5. septembra.