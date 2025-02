Putin dovoli navzočnost Evrope na mirovnih pogajanjih

Ruski predsednik Vladimir Putin je v intervjuju za rusko državno televizijo povedal, da lahko tudi evropske države sodelujejo v pogovorih za konec spopadov v Ukrajini. »V tem ne vidim nič slabega,« je nadaljeval in spomnil, da so evropske države doslej same zavračale pogovore z Rusijo. Je pa poudaril, da Rusija spoštuje stališča »naših prijateljev iz skupine Brics«, ter razširil krog upravičencev v pogovorih: »Hvaležni smo vsem našim partnerjem, ki si prizadevajo za dosego miru. In zato pravim, da imajo pravico sodelovati in lahko sodelujejo ne le Evropejci, temveč tudi druge države.«

Z veseljem bi sodelovali z vsemi tujimi partnerji, tudi z Američani.

Putin je javno podprl tudi predlog predsednika ZDA Donalda Trumpa, po katerem bi ZDA, Rusija in Kitajska prepolovile svoje obrambne izdatke. »Mislim, da je to dobra zamisel. ZDA bi zmanjšale za 50 odstotkov, mi bi zmanjšali za 50 odstotkov, nato pa bi se pridružila še Kitajska, če bi želela,« je pojasnil Putin. Prav tako je nakazal, da je pripravljen na ameriške naložbe v strateške rudnine na okupiranem ukrajinskem ozemlju. »Z veseljem bi sodelovali z vsemi tujimi partnerji, tudi z Američani,« je izjavil in naštel različne ruske regije z nahajališči dragocenih rudnin. »Prav tako smo pripravljeni pritegniti tuje partnerje na naša tako imenovana nova ozemlja – naša zgodovinska ozemlja, ki so se vrnila v sestavo Rusije,« je še poudaril ter s tem namignil na ukrajinske regije Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki si jih je priključila Rusija.

Pogajanja so odprta, spopadi prav tako. FOTO: Nickolayv/ Getty Images

Trump vztraja pri sklenitvi dogovora s Kijevom, ki bi omogočil ZDA dostop do naravnih virov v zameno za pomoč. V Ukrajini so nedavno zavrnili prvi predlog ZDA, saj da so v njem manjkala ustrezna varnostna zagotovila. Kljub temu se pogajanja nadaljujejo.