Putin bo znorel zaradi te ponudbe: »Tudi on nikogar ni vprašal za dovoljenje«

Poljski predsednik Andrzej Duda je dejal, da je jasno, da bi lahko ameriški predsednik Donald Trump jedrske konice, shranjene v Zahodni Evropi ali ZDA, prerazporedil na Poljsko. Potrdil je, da se je o tem nedavno pogovarjal s Keithom Kelloggom, posebnim odposlancem ZDA za Ukrajino.

Poljski komunistični režim je imel med hladno vojno sovjetske jedrske bojne glave, vendar bi Kremelj ponovno skladiščenje takšnega orožja blizu ruskih meja, tokrat pod nadzorom ZDA, videl kot resno grožnjo.

»Natove meje so se premaknile na vzhod leta 1999, tako da bi 26 let pozneje moralo priti tudi do premika Natove infrastrukture na vzhod. Zame je to očitno,« je dejal Duda v intervjuju za Financial Times.

Putin je to že storil, nikogar ni vprašal za dovoljenje

Duda upa, da bo oživil projekt razporeditve jedrskega orožja, ki ga je leta 2022 neuspešno predstavil administraciji nekdanjega predsednika Joeja Bidna. Dejal je še, da se mora Trump odločiti, kje bo ameriško jedrsko orožje, ter spomnil na napoved predsednika Vladimirja Putina leta 2023, da bo Rusija premaknila taktično jedrsko orožje v Belorusijo, zaveznico Moskve v njeni invaziji na Ukrajino.

Andrzej Duda. FOTO: Wojtek Radwanski Afp

»Rusija ni oklevala, ko je svoje jedrsko orožje preselila v Belorusijo,« je dejal Duda in dodal: »Tudi nikogar niso vprašali za dovoljenje.«