Putin bo znorel! Silovit napad na Moskvo, droni 'sestreljeni' med stanovanjskimi stavbami, ulice v plamenih! (VIDEO)

Ukrajinska brezpilotna letala so ponoči napadla območje Moskve, v nekaterih delih mesta pa so izbruhnili požari. Napadi so povzročili tudi začasne motnje v zračnem prometu. Moskovski župan Sergej Sobjanin je povedal, da je bilo od 18. ure po lokalnem času v soboto proti Moskvi izstreljenih najmanj 21 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Dodal je, da so na mesta sestrelitve brezpilotnih letal poslale reševalne službe, ne da bi navedel obseg škode, poroča Kyiv Independent.

Vozila v plamenih

Ruski Telegram kanali so, sklicujoč se na izjave prebivalcev, sporočili, da je požar izbruhnil v Zelenogradu, mestu 37 kilometrov od Moskve. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo goreča vozila v bližini stanovanjske stavbe. Podatkov o morebitnih žrtvah ali obsegu škode ni.

Posnetki varnostnih kamer pa so pokazali, kako so deli drona zadeli zgornja nadstropja stanovanjske stavbe v Zelenogradu.

Po napadu so bile na vseh štirih moskovskih letališčih uvedene začasne omejitve. Prihajajoči leti so bili preusmerjeni na letališče v Sankt Peterburgu, vse omejitve letenja pa so bile odpravljene okoli 4. ure zjutraj po lokalnem času. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da je bilo nad različnimi deli države sestreljenih skupno 93 ukrajinskih brezpilotnih letal, od tega 19 nad Moskovsko oblastjo.