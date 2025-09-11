Putin bo znorel! Poglejte, kaj so pregrešno dragi ruski ladji naredili Ukrajinci (VIDEO)

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je sporočila, da je njen brezpilotnik zadel večnamensko ladjo ruske črnomorske flote v bližini Novorusiska. Utrpela je znatno škodo.

Tarča napada je bila ladja razreda MPSV07, ki je patruljirala v zalivu Novorusisk, kjer je trenutno baza črnomorske flote. HUR je objavil črno-beli posnetek, ki prikazuje, kako dron zadene ladijski most.

»Zaradi napada so bili uničeni elektronski obveščevalni sistemi ruske ladje, ladja pa je bila onesposobljena in poslana na drago popravilo,« je zapisano v izjavi HUR.

Po navedbah agencije je ladja vredna približno 60 milijonov dolarjev in je bila dana v uporabo leta 2015. Čeprav HUR ni potrdil imena zadete ladje, je znano, da ima Rusija štiri takšne.

Kijev trdi, da je kombinacija brezpilotnikov in raket uničila ali onesposobila tretjino črnomorske flote, vključno z amfibijsko jurišno ladjo Cezar Kunikov, patruljno ladjo Sergej Kotov, raketno korveto Ivanovec in več hitrimi desantnimi plovili.