Putin bo znorel, če drži, kar naj bi storil ameriški predsednik (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden naj bi ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu zagotovil, da bodo v Ukrajino poslali rakete dolgega dosega ATACMS, so poročali ameriški mediji. Dobava orožja bi lahko sledila v kratkem, ni pa znano, koliko raket naj bi ZDA poslale v Ukrajino.

Kijev je sicer že pred tem zaprosil za raketni sistem dolgega dosega, da bi se lahko branil pred napadi Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Biden naj sicer Zelenskemu ne bi obljubil točno določenega števila raket, sta v petek poročala časnik Washington Post in televizija NBC ob navajanju virov, ki so blizu zadevi. Šlo pa naj bi za manjše število raket ATACMS, ki imajo do 300 kilometrov dosega. Dobava naj bi sledila v prihodnjih tednih.

Zaenkrat še brez uradne potrditve

Ameriška vlada poročanja medijev zaenkrat ni potrdila. »Ničesar nimam sporočiti,« je dejala govorka Bele hiše v petek. Zagotovila pa je, da bodo ZDA pomagale Ukrajini, kolikor časa bo potrebno.

Zelenskemu v Kanadi obljubili dodatno pomoč Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na svojem prvem obisku v Kanadi v petek zahvalil Ottawi za vso podporo od začetka ruske invazije. Ob tem mu je kanadski premier Justin Trudeau zagotovil dodatno pomoč in predstavil načrt pomoči v vrednosti 650 milijonov kanadskih dolarjev (454 milijonov evrov) za prihodnja tri leta. Med drugim bodo v Ukrajino poslali 50 oklepnih vozil, organizirali urjenje pilotov za letala F-16 in psihološko podporo.

Biden je v četrtek po srečanju z Zelenskim sicer napovedal pomoč v višini 325 milijonov dolarjev, ni pa omenil raket tipa ATACMS. Med drugim so napovedali dobavo sistemov za zračno obrambo.