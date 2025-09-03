Putin bi se z Zelenskim sestal, a kraj srečanja Ukrajincu najbrž ne bo všeč

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ob koncu obiska na Kitajskem dejal, da se je z Volodimirjem Zelenskim pripravljen sestati, če je ukrajinski predsednik pripravljen priti v Moskvo in če obstaja možnost, da bo takšno srečanje prineslo oprijemljive rezultate, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prosil ga je tudi Trump

»Kar zadeva srečanje z Zelenskim, nikoli nisem izključil možnosti takšnega srečanja. Vendar, ali ima to smisel? Bomo videli,« je dejal Putin in dodal, da se je z ukrajinskim kolegom pripravljen srečati v Moskvi. Kot je še povedal, ga je tudi ameriški predsednik Donald Trump prosil, naj organizira takšno srečanje.

Po njegovih besedah mora sicer Ukrajina, če želi doseči napredek v smeri mirovnega sporazuma, odpraviti vojno stanje, izvesti volitve in referendum o ozemeljskih vprašanjih. Moskva namreč kot pogoj za mir od Kijeva zahteva, da se odreče ozemljem, ki si jih je Rusija enostransko priključila.

»Bomo videli, kako se bo razvila situacija. Sicer bomo morali vse naše naloge rešiti vojaško,« je napovedal ruski predsednik in zatrdil, da ruske sile že zdaj napredujejo na vseh frontah v Ukrajini.

Putin se je sicer danes mudil v Pekingu na vojaški paradi ob obletnici konca druge svetovne vojne.