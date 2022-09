Ruski predsednik Vladimir Putin bi raje tvegal jedrsko vojno, kot pa priznal poraz, piše Guardian. Sedem mesecev za tem, ko je začel invazijo v Ukrajini, so ruske sile pregnane iz regije Harkov, ukrajinske sile pa napredujejo v Lugansk in pritiskajo na ruske čete ter oskrbovalne linije v Hersonu.

Obstaja možnost, da bo Rusija izgubila območja, ki jih ima v rokah od leta 2014, če Putinove sile ne bodo mogle zaustaviti ukrajinske protiofenzive.

Ruski referendumski načrt je le izsiljevanje

Ker se Rusija sooča z novimi morebitnimi porazi, je Putin izdal novo grožnjo – referendum v regijah Doneck, Lugansk, Zaporežje in Hersona, kar bi lahko pripeljalo do priključitve teh regij Rusiji v začetku prihodnjega tedna. V ZDA in Nemčiji so obsodili napovedane referendume proruskih separatistov v Ukrajini in napovedali, da ne bodo sprejeli njihovih izidov. Podobna obsodba je prispela tudi od generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga, ki je obenem opozoril, da gre za nov poskus stopnjevanja vojne v Ukrajini.

Ruski vodja bi »specialno vojno operacijo« v Ukrajini pretvoril v obrambno vojno v Rusiji, s tem pa odprl možnost polne mobilizacije, napoved vojne in celo jedrski udar.

Simonjanova: Tretje možnosti ne vidim

Margarita Simonjan, glavna urednica ruskega medija RT, ena glavnih Putinovih propagandistov in vojna lobistka, je povedala: »Po vsem tem, kaj se dogaja in kar se bo zgodilo, to pomeni, ali smo na robu svoje neizbežne zmage ali pa bomo na robu jedrske vojne. Tretje možnosti ne vidim.«