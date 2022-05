Puščava bo postala Mars

Elon Musk že nekaj časa načrtuje prvi polet s človeško posadko na Mars, ki naj bi v naslednjih letih postal tudi resničnost, nato naj bi ljudje počasi začeli poseljevati ta planet. V ta namen znanstveniki v puščavi v Argentini pripravljajo »simulator«, kjer bi se astronavti urili za življenje na rdečem planetu ter pred prvim poletom tudi opravili vse potrebne teste in raziskave, ki bi se jim pomagali pripraviti na življenje v povsem drugačnih razmerah.

Projekt, imenovan Solar54, bodo v to puščavo postavili zato, ker je velika in odročna, najbližje mesto La Rioja bo od simulatorja oddaljeno sto kilometrov, pa tudi videti je, kot bi bili na Marsu, saj je prst tam rdeče barve. »V bivalniku bomo poskušali čim bolj posnemati življenjske razmere na Marsu, pa tudi tehnologijo, laboratorije, sisteme za proizvodnjo hrane in preostalo, kar bodo na tem planetu potrebovali in uporabljali astronavti,« je dejal vodja projekta.

Simulator bo sestavljen iz šestih med seboj povezanih kupol, vsaka bo imela svoj namen. Ena bo denimo bivalna, druga bo namenjena pripravi hrane, tretja rekreaciji, manjkati seveda ne smejo laboratoriji ter prostor za pridelavo hrane, sateliti in podobno.

Projekt financirata mesto La Rioja in podjetje FanIOT, ki se ukvarja z razvojem IoT-tehnologij in virtualnih okolij. Koliko bo stal, ni znano, zagotovo pa bo znesek astronomski, saj bo med drugim treba razviti kopico tehnologij, primernih za dolgoročno normalno in predvsem samooskrbno življenje na tujem planetu s povsem drugačnimi razmerami, kot smo jih vajeni na Zemlji.