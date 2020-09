Pulili nohte in spolovila pršili s solzivcem

REUTERS PICTURES Kljub strogim kaznim za udeležence se protesti kar vrstijo. FOTO: Mohamed Al-sayaghi/Reuters

Priznanje izsilili z mučenjem

Prvaka v borilnih veščinah Navida Afkarija so leta 2018 obsodili na dve smrtni kazni in 74 udarcev z bičem.

zapornikov so lani usmrtili v Iranu.

Amnesty International, mednarodna organizacija, ki se bori za človekove pravice, je razkrila grozljiv seznam načinov mučenja, ki ga menda uporabljajo iranske obrambne sile, da bi iz ujetnikov iztisnili informacije ali priznanje. Iranci so na reči, ki se dogajajo v njihovi deželi, opozorili različne svetovne organizacije po lanskih množičnih protestih, zaradi katerih se je približno 7000 ljudi znašlo v priporu, kjer so z njimi ravnali povsem nečloveško. Amnestyju je informacije posredovalo na desetine aretiranih, med njimi so bili tudi otroci, stari nič več kot deset let, pripovedovanje pa je borce za človekove pravice šokiralo.Izvedeli so, da so bile protestnikom kršene mnoge pravice, tako so bili denimo priprti brez vsakršnega dokaza, da so kaj storili narobe, oblasti so jih tako rekoč ugrabile z ulic, v priporu pa so jih mučili in z njimi tudi sicer ravnali nadvse neprimerno. Med načini, s katerimi so od njih želeli pridobiti informacije, so priporniki navajali elektrošoke, utapljanje, pretepanje, nad njimi so izvajali spolno nasilje, jim po genitalijah pršili solzivec ter pulili nohte. Policisti in obveščevalci so z omenjenimi metodami poskušali mnogo ljudi prisiliti v priznanje, da so se udeležili protestov, pripadali opozicijskim skupinam ali bili v stiku s tujimi vladami ali mediji, čeprav ni bilo tako.Pri Amnesty International so še zapisali, da imajo imena več kot 500 ljudi, ki so jim bile zaradi udeležbe na protestih kršene človekove pravice. »Na stotine so jih medtem obsodili na zaporne kazni, ki znašajo od enega meseca pa vse do deset let, nekateri so bili obsojeni na smrt, večina sojenj pa je bila povsem nepravična, o usodi ljudi so za zaprtimi vrati odločali pristranski sodniki,« je mogoče prebrati v poročilu. In kakšna kazniva dejanja so očitali obtožencem? »Zbiranje na javnih krajih, načrtovanje kaznivih dejanj zoper državno varnost, blatenje obstoječe vlade, žaljenje vrhovnega poveljnika ter kršenje javnega reda in miru,« naštevajo pri organizaciji.Brezsramno kršenje pravic ter nepravična sojenja in kazni v Iranu niso nič novega. Ker se je leta 2018 udeležil protestov proti obstoječemu režimu, so aretirali prvaka v borilnih veščinah, ki še nikdar prej ni imel opravka s policijo, ter ga na vrhovnem sodišču obsodili na dve smrtni kazni, zakaj ni bila dovolj ena, nihče ne ve, povrhu pa še na šest mesecev zapora in 74 udarcev z bičem. Njegov edini zločin je bil udeležba na protestih. Eden od njegovih bratov je bil prav tako obsojen, a so mu prizanesli s smrtno kaznijo in bičanjem. Za rešetkami bo moral preživeti 54 let. Tretji od bratov je medtem dobil kazen 27 let v zaporu in 74 udarcev z bičem.Vir blizu Afkarijevim je tujim medijem pozneje povedal, da so Navida in enega od njegovih bratov policisti hudo mučili, da bi priznala nekaj, česar sploh nista storila. Iran je sicer lani usmrtil najmanj 251 zapornikov, kar ga postavlja na drugo mesto na svetu, takoj za Kitajsko. Tudi pri tem se ne ozirajo kaj preveč na človekove pravice in dostojanstvo. Med tistimi, ki jih je lani doletela smrtna kazen, so bili tudi mlajši od 18 let, nekatere zapornike so usmrtili pred očmi javnosti.