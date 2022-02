Pub se zapira po 1229 letih, kriv pa covid-19

Preživela je burno tisočletje vojn, družbenih sprememb, finančnih težav, katastrof vseh vrst in tudi zdravstvenih preplahov, nazadnje pa jo je pokopal – novi koronavirus. Zgradba Ye Olde Fighting Cocks v angleškem St. Albansu severno od Londona stoji od daljnega leta 793, a kot žal kaže, ne bo več gostila puba, ki je razveseljeval stranke več stoletij, njena nova usoda pa še ni znana.

Covid-19 je premagal tisočletno zgodovino zgradbe.

Kriva je negotovost v zadnjih letih, ki so jo povzročili predvsem nihajoči finančni prilivi zaradi pandemije, je žalosten zdajšnji lastnik Christo Tofalli, ki zvestim obiskovalcem (in nedvomno številnim občudovalcem) sporoča, da je z vdano ekipo storil vse, da bi pub obdržali nad vodo, a so preprosto izčrpali vse vire pomoči in rešitve. Zadnji dve leti sta jih potisnili v razmere brez primere, pubu niso pomagali niti večstoletni ugled in številne nagrade, ki so jih prejeli za kakovostno strežbo in ponudbo.

»Moje srce joka od bolečine. Ta pub mi ni bil le služba, bil je moje življenje. A vedno bom ponosen, da sem bil del te izjemne zgodbe, ki se je zapisala v zgodovino,« je še povedal Tofalli o pubu, ki se je kot najstarejši na Otoku vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Lokal je dobil zdajšnje ime v 19. stoletju, in sicer po takratnih petelinjih bojih (cock je po angleško petelin), pub, ki je bil prej gostišče s prenočišči, še prej pa med drugim golobnjak, naj bi v 16. stoletju gostil tudi Oliverja Cromwella, znamenitega vojskovodjo in politika. Pod zgradbo so menda skrivni predori, ki povezujejo kleti z bližnjo katedralo in ki so jih nekoč pogosto uporabljali menihi. Zgodovina stavbe, za katero so značilni prostori z nizkimi stropi in domačni prostori, je nadvse pestra in bogata, njena prva leta pa skrivnostna in vredna raziskovanja, a vse to žal ne zadostuje za njeno preživetje, je žalostno zdajšnje osebje, hvaležno tudi javnosti za vse donacije, s katerimi so redne stranke in občudovalci dediščine poskušali rešiti pub in turistično znamenitost mesta pred propadom.

Usoda zgradbe ostaja negotova. FOTOGRAFIJI: Twitter

A covid-19 je bil močnejši, so morali priznati, pa ne le za Ye Olde Fighting Cocks, ampak še za približno 2000 drugih podobnih lokalov na Otoku, ki od 2020. zapirajo vrata drug za drugim.