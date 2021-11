Vojska usposobila pse, da odkrivajo okužene s koronavirusom

Številne raziskave po vsem svetu so potrdile, da je pasji smrček še kako zanesljiv pri prepoznavanju koronavirusa. Avstrijska vojska je uspešno usposobila dva psa, da zavohata okužbo, poroča Reuters.

Avstrijske oblasti so usposobili belgijskega ovčarja in rotvajlerja, da zavohata virus pri ljudeh, ki nosijo celo zaščitne maske. Vohala sta okoli 3.000 vzorcev z več kot 80-odstotno uspešnostjo, je za Reuters povedala avstrijska obrambna ministrica.

Psi so lani na helsinškem letališču tudi že testno prepoznavali covid pri potnikih, zdaj pa bi bili lahko v mestih po svetu redno razporejeni kot dodatna varnost na velikih dogodkih, mejah in letališčih.

Podobne pasje teste so preizkušali tudi v ZDA in Združenih arabskih emiratih. V Dubaju so že uporabili policijske pse in ugotovili 90-odstotno natančnost pri analizi vzorcev potu pri naključno izbranih potnikih.​

Takšen pasji test je, kot kaže, zanesljiv in hiter. »Pes lahko zazna navzočnost novega koronavirusa v desetih sekundah, ves proces zahteva manj kot minuto,« je zatrdila Anna Hielm-Björkman s helsinške univerze, ki je vodila poskus na letališču Vantaa-Helsinki.