Prvo sojenje za spolne zlorabe

Bodo sprevrženci v Cerkvi le odgovarjali za svoja dejanja?

FOTO: Djedzura/Getty Images

Sostanovalca je pet let silil v spolne odnose.

V Vatikanu se je prvič v zgodovini te papeške države začelo sojenje duhovniku, obtoženemu spolnih zlorab.je danes star 28 let, a naj bi še kot najstnik zlorabljal drugega fanta v malem semenišču svetega Pija X. v Vatikanu. Na zatožni klopi je še en duhovnik, ki je obtožen prikrivanja Martinellijevih dejanj.Dogajalo naj bi se med letoma 2007 in 2012, in sicer v semenišču svetega Pija X., v katerem živijo dečki in najstniki, ki jih zanima duhovniški poklic, v semenišču pa živijo, medtem ko obiskujejo zasebne šole v Rimu in ministrirajo pri mašah v baziliki sv. Petra. Ko so se napadi začeli, je bil obdolženec star 14 let, žrtev, znana le kot, pa 13. Zlorabe so se po navedbah tožilstva končale, ko sta bila stara 19 oziroma 18 let. Martinelli je bil v duhovnika posvečen leta 2017, tožilstvo mu očita uporabo nasilja in groženj, s katerimi je žrtev prisilil v spolne odnose., danes star 72 let, pa je bil v omenjenem obdobju rektor semenišča, ki naj bi vedel za zlorabe, a naj bi Martinelliju pomagal, da se je izognil preiskavi, prav tako pa ni preprečil njegovega posvečenja.Ta se je tako začela šele leta 2017, spodbudila jo je objava knjige italijanskega novinarjaIzvirni greh, ki je prvi javno spregovoril o domnevnih zlorabah v malem semenišču, v knjigi pa se mu je izpovedal semeniščnik s Poljskein povedal, da je bil večkrat priča spolnim napadom na svojega sostanovalca – L. G. Papežje napovedal resen pregon spolnih nasilnežev in pedofilov v Rimskokatoliški cerkvi, a po mnenju kritikov ni dovolj učinkovit.