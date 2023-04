Prvo letalo Rdečega križa prispelo v Sudan, Nizozemska in Velika Britanija zaključili evakuacije

Prvo letalo Mednarodnega odbora Rdečega križa s humanitarno pomočjo je pristalo v Sudanu. Medtem je iz države odletel zadnji evakuacijski let za nizozemske državljane, iz Londona pa so sporočili, da so razmere v Sudanu postale preveč nevarne za nadaljevanje evakuacijskih letov.

»Osem ton humanitarnega tovora vključuje kirurški material za podporo sudanskim bolnišnicam in prostovoljce sudanskega društva Rdečega polmeseca,« je sporočil Mednarodni odbor Rdečega križa. Pošiljka je v Sudan prispela prek jordanske prestolnice Aman in mesta Port Sudan ob Rdečem morju.

Prebivalci so pobegnili v sosednji Čad, Egipt, Južni Sudan in Etiopijo.

Port Sudan je po besedah direktorja regionalnega odbora organizacije Patricka Youssefa trenutno edina vstopna točka za dostavo pomoči. Dejal je, da je bilo na letalu »dovolj medicinskih pripomočkov za stabilizacijo 1500 bolnikov«, in izrazil upanje, da bodo varnostne razmere omogočale pošiljanje nadaljnje pomoči.

Ob tem je pojasnil tudi, da si sudanski Rdeči polmesec »prizadeva priti do trupel na ulicah« prestolnice Kartum. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v sudanski prestolnici trenutno deluje le 16 odstotkov bolnišnic.

Zadnje letalo

Nizozemsko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je zaključilo evakuacije nizozemskih državljanov iz Sudana. Iz države je namreč v Jordanijo poletelo zadnje letalo, so sporočili iz Haaga. Ob tem so pojasnili, da so iz Sudana skupno evakuirali najmanj 160 nizozemskih državljanov, od česar so jih 85 odpeljala nizozemska letala, preostale pa so evakuirali z letali drugih evropskih držav.

Iz Londona pa so sporočili, da so razmere v Sudanu postale preveč nevarne za nadaljevanje evakuacijskih letov. Ob tem so sicer Britancem, ki so še v državi, zagotovili nadaljnjo podporo.

Zadnje letalo Velike Britanije za evakuacijo svojih državljanov je iz Sudana vzletelo v soboto zvečer, s čimer se je število evakuiranih Britancev od torka povečalo na 1888. »Evakuacija, ki smo jo izvedli, je bila najdaljša in največja med vsemi zahodnimi državami,« je za Sky News povedal britanski minister za promet Mark Harper in operacijo označil za zelo uspešno.

»Še naprej bomo zagotavljali konzularno podporo iz Sudana,« je zagotovil in dodal, da je britansko zunanje ministrstvo v Port Sudanu ustanovilo urad za tiste, ki želijo pobegniti prek morja v Savdsko Arabijo.

Spopadi se nadaljujejo

V Sudanu so 15. aprila po večtedenskem sporu izbruhnili spopadi med vojsko pod vodstvom generala Abdela Fataha al-Burhana in silami za hitro posredovanje (RSF), ki jim poveljuje njegov namestnik Mohamed Hamdan Dagalo. V torek je med sprtima stranema začelo veljati krhko 72-urno premirje, ki so ga v noči na petek podaljšali za tri dni.

Kljub dogovoru se spopadi vseskozi nadaljujejo, prekinitev ognja pa se bo predvidoma uradno iztekla v nedeljo ob opolnoči.

Po uradnih podatkih je bilo v spopadih doslej ubitih več kot 520 ljudi, več kot 4500 pa je ranjenih. Več deset tisoč jih je notranje razseljenih, ali pa so pobegnili v sosednji Čad, Egipt, Južni Sudan in Etiopijo. Kot so med drugim danes opozorili ZN, se že tako revni Sudanci soočajo tudi s pomanjkanjem osnovnih potrebščin, katerih cene skokovito naraščajo.